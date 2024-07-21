Mazda CX-60 Kuro Edisi Khusus Meluncur di GIIAS 2024, Harganya di Bawah Rp1 Miliar

TANGERANG - Mazda CX-60 Kuro Edisi Khusus mejeng di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Mobil tersebut dibanderol di bawah Rp1 miliar, tepatnya Rp998 juta, khusus pada GIIAS 2024.

Mazda CX-60 (3.3L) Limited with AutoExe merupakan hasil tuning dari Mazda CX-60 Edisi Kuro dengan penambahan berbagai tuning parts dari AutoExe, yang merupakan tuning house dari Jepang yang khusus menangani Mazda. Itu termasuk struts tower bar, floor cross bar, front lower arm bar, rear lower arm bar, intake suction kit, muffler garnish, key cover, dan red nut wheel.

Diketahui, Mazda CX-60 Edisi Kuro menggunakan mesin 3.3L Inline 6-silinder, e-Skyactiv-G, Turbocharged dilengkapi teknologi M-Hybrid Boost (Mild Hybrid System), sehingga memberikan performa maksimal dan efisiensi bahan bakar yang baik.

“Pemasangan tuning parts AutoExe pada Mazda CX-60 menghadirkan performa dan tampilan yang berbeda. Konsisten memperlihatkan impresi 'noble toughness' yang elegan dan mewah, tetapi juga menampilkan ciri khas dari AutoExe,” jelas Ricky Thio, Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, agen tunggal pemegang merek Mazda di Indonesia.

AutoExe dikenal dengan konsep Kansei Tuning, yang menekankan pada perasaan dan sensasi berkendara.

Setiap komponen yang ditambahkan tidak hanya fokus meningkatkan performa teknis, seperti kecepatan, torque, horsepower, dan RPM, tetapi lebih mengutamakan pada memberikan pengalaman berkendara.