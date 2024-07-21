Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda CX-60 Kuro Edisi Khusus Meluncur di GIIAS 2024, Harganya di Bawah Rp1 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |13:01 WIB
Mazda CX-60 Kuro Edisi Khusus Meluncur di GIIAS 2024, Harganya di Bawah Rp1 Miliar
Mazda CX-60 Edisi Khusus Kuro. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Mazda CX-60 Kuro Edisi Khusus mejeng di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Mobil tersebut dibanderol di bawah Rp1 miliar, tepatnya Rp998 juta, khusus pada GIIAS 2024.

Mazda CX-60 (3.3L) Limited with AutoExe merupakan hasil tuning dari Mazda CX-60 Edisi Kuro dengan penambahan berbagai tuning parts dari AutoExe, yang merupakan tuning house dari Jepang yang khusus menangani Mazda. Itu termasuk struts tower bar, floor cross bar, front lower arm bar, rear lower arm bar, intake suction kit, muffler garnish, key cover, dan red nut wheel.

Diketahui, Mazda CX-60 Edisi Kuro menggunakan mesin 3.3L Inline 6-silinder, e-Skyactiv-G, Turbocharged dilengkapi teknologi M-Hybrid Boost (Mild Hybrid System), sehingga memberikan performa maksimal dan efisiensi bahan bakar yang baik.

Mazda CX-60 Edisi Khusus Kuro. (Foto: Erha/Okezone)

“Pemasangan tuning parts AutoExe pada Mazda CX-60 menghadirkan performa dan tampilan yang berbeda. Konsisten memperlihatkan impresi 'noble toughness' yang elegan dan mewah, tetapi juga menampilkan ciri khas dari AutoExe,” jelas Ricky Thio, Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, agen tunggal pemegang merek Mazda di Indonesia.

AutoExe dikenal dengan konsep Kansei Tuning, yang menekankan pada perasaan dan sensasi berkendara.

Setiap komponen yang ditambahkan tidak hanya fokus meningkatkan performa teknis, seperti kecepatan, torque, horsepower, dan RPM, tetapi lebih mengutamakan pada memberikan pengalaman berkendara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175650//mazda_cx_80-r2KD_large.jpg
Penjualannya Naik, Mobil PHEV Dinilai Cocok untuk Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175252//mazda-t5zb_large.jpeg
Pasar Lesu, Mazda Revisi Target Penjualan Jadi Cuma 3.500 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3174971//mazda-oTAq_large.jpg
Pabrik Mazda di Jabar Mulai Beroperasi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174843//mazda-aSko_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Mazda Siapkan Seluruh Model untuk Tes Drive
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/52/3158452//the_new_mazda_cx_3-NqEi_large.jpg
New Mazda CX-3 Kuro dan Pro AutoExe Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/52/3158196//aplikasi_mtoyota-HC2N_large.jpg
Cara Toyota Permudah Pengguna Mobil Hybrid di Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement