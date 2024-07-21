Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harus Kuat Diri Lama, Segini Bayaran SPG di GIIAS 2024 

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |08:23 WIB
Harus Kuat Diri Lama, Segini Bayaran SPG di GIIAS 2024 
Harus kuat diri lama, segini bayaran SPG di GIIAS 2024. (Syifa Fauziah)
A
A
A

TANGERANG - Sales promotion girl, usher, hingga sales promotor turut meramaikan pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli.

Selain cantik, usher juga rupanya berkantong tebal. Pasalnya mereka memiliki fee yang jumlahnya cukup fantastis. Bahkan mencapai jutaan rupiah per hari.

Salah satu usher di Mitsubishi yang bernama Michelle mengatakan, setiap shiftnya, ia mengantongi setidaknya Rp 1-2 juta. Ia mengaku salah satu tantangannya menjadi usher adalah harus bisa berdiri dalam waktu lama.

“Capek aja soalnya berdiri 10 jam, gabut juga enggak bisa ngobrol. Terus harus makeup tebal biar fresh terus,” ujar Michelle kepada Okezone saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2024). 

Berbeda dengan Tania Hantara yang merupakan Lexus Ladies. Dia mengaku bisa mengantongi Rp4 juta dalam sehari. 

“Jam kerjanya sekitar 2-3 jam, ada break makan siang, break snack juga ganti-gantian per 10 menit dapat duduk,” ucap Tania.

SPG Lexus di GIIAS 2024 (Syifa Fauziah)
SPG Lexus di GIIAS 2024 (Syifa Fauziah)

Tania mengaku ini pertama kalinya ia menjadi usher di GIIAS. Ia mengaku sangat senang karena diperlakukan dengan baik oleh orang-orang di tempatnya bekerja.  

 

Halaman:
1 2
      
