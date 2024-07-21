Honda Kolaborasi dengan Hot Wheels Hasilkan Miniatur Civic Estilo di GIIAS 2024

TANGERANG - PT Honda Prospect Motor (HPM) berkolaborasi dengan Hot Wheels meluncurkan produk eksklusif Honda Civic EG (Estilo), pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (20/7/2024).

Kolaborasi ini merupakan bagian dari kampanye global Hot Wheels yang mengusung tema ‘Driven to be Legendary’. Honda Civic EG dipilih sebagai bagian dari koleksi ini karena modelnya yang ikonik, terkenal dengan performa dan desain yang tak lekang oleh waktu.

Honda Civic EG Special Edition atau yang disebut Hot Wheels Honda Civic EG 2024 Convention Car dari Hot Wheels ini menampilkan elemen desain eksklusif dengan livery legendaris yang digunakan pada ajang balap. Edisi spesial ini akan diproduksi secara terbatas khusus untuk para kolektor di Indonesia.

Communication Strategy Sub-Division Head PT HPM, Yulian Karfili mengatakan, Honda percaya status legenda itu tidak bisa datang begitu saja. Ini membutuhkan passion, kualitas, konsistensi, inovasi, dan yang terpenting teruji oleh waktu.

"Honda sangat bangga bisa menjadi bagian dari koleksi spesial mobil-mobil legendaris Hot Wheels, terutama dengan Honda Civic yang telah sangat dekat dengan konsumen di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kolaborasi ini menjadi pengakuan bahwa produk-produk Honda bukan hanya menjadi mobil pilihan konsumen dari masa ke masa," kata Karfili di GIIAS 2024, Sabtu (20/7/2024).

Brand Manager Vehicles Category MATTEL SEA Radithya Pradana mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan momen bersejarah bagi kedua pihak. Ini merupakan apresiasi dari sebuah mobil yang masih populer di tengah beredarnya model-model baru.