Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mulai 2025 Beli Mobil Baru Wajib Pakai Asuransi, Ini Respons Hyundai

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |09:04 WIB
Mulai 2025 Beli Mobil Baru Wajib Pakai Asuransi, Ini Respons Hyundai
Beli mobil baru wajib pakai asuransi, ini respons Hyundai. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan pembelian mobil dan motor baru mengikuti asusransi mulai tahun depan. Saat ini, asuransi untuk kendaraan bermotor masih bersifat sukarela.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menanggapi hal ini. Produsen asal Korea Selatan itu sepakat dengan aturan tersebut karena dapat memberikan manfaat bagi konsumen.

Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, asuransi sudah berada dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat hal tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang menggunakan jasanya.

"Menurut saya, pertama kalau kita perhatikan kewajiban untuk memberikan asuransi itu kan sudah ada, apakah itu dalam perjalanan, apapun itu, darat, laut, atau udara, pasti ada asuransinya. Kedua, kita masuk tol itu kan juga ada asuransinya," Frans di pameran GIIAS 2024, ICE BSD City, Tangerang.

Ia menyampaikan, kendaraan yang diasuransikan bakal memberikan kenyamanan pada pemiliknya. Apabila terjadi kecelakaan, pengemudi dan penumpang serta kerusakan kendaraannya akan ditanggung asuransi.

"Hyundai juga punya program Jaga Jamin, apabila terjadi kecelakaan dalam waktu satu tahun pembelian, dia ditanggung, baik itu keselamatan pengendaranya maupun keselamatan kendaraan itu sendiri," ujarnya.

"Jadi menurut Hyundai itu langkah yang baik karena kita sangat menghormati yang namanya keselamatan jiwa dari pengendara," ucap Frans.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement