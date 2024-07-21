Mulai 2025 Beli Mobil Baru Wajib Pakai Asuransi, Ini Respons Hyundai

Beli mobil baru wajib pakai asuransi, ini respons Hyundai. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan pembelian mobil dan motor baru mengikuti asusransi mulai tahun depan. Saat ini, asuransi untuk kendaraan bermotor masih bersifat sukarela.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menanggapi hal ini. Produsen asal Korea Selatan itu sepakat dengan aturan tersebut karena dapat memberikan manfaat bagi konsumen.

Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, asuransi sudah berada dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat hal tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang menggunakan jasanya.

"Menurut saya, pertama kalau kita perhatikan kewajiban untuk memberikan asuransi itu kan sudah ada, apakah itu dalam perjalanan, apapun itu, darat, laut, atau udara, pasti ada asuransinya. Kedua, kita masuk tol itu kan juga ada asuransinya," Frans di pameran GIIAS 2024, ICE BSD City, Tangerang.

Ia menyampaikan, kendaraan yang diasuransikan bakal memberikan kenyamanan pada pemiliknya. Apabila terjadi kecelakaan, pengemudi dan penumpang serta kerusakan kendaraannya akan ditanggung asuransi.

"Hyundai juga punya program Jaga Jamin, apabila terjadi kecelakaan dalam waktu satu tahun pembelian, dia ditanggung, baik itu keselamatan pengendaranya maupun keselamatan kendaraan itu sendiri," ujarnya.

"Jadi menurut Hyundai itu langkah yang baik karena kita sangat menghormati yang namanya keselamatan jiwa dari pengendara," ucap Frans.