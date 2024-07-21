Advertisement
Okezone.com
OTOMOTIF

PLN Segera Bangun 1.000 SPKLU Tiang Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |11:03 WIB
PLN Segera Bangun 1.000 SPKLU Tiang Listrik
PLN segera bangun 1.000 SPKLU tiang listrik (Dok PLN)
A
A
A

TANGERANG - PT PLN (Persero) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur kendaraan listrik. Cara yang dilakukan adalah memperbesar jumlah SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum).

Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti, mengatakan pihaknya sangat mudah untuk membangun SPKLU. Pasalnya, PLN memiliki aset berupa tiang listrik yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi pengisian kendaraan listrik.

"Tiang listrik itu kan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tentunya tiang-tiang listrik itu ada yang bisa ditempati SPKLU. Kami sudah melakukan riset terkait dengan kami uji ketahanannya, kemudian kami uji juga terhadap safety-nya, karena tiang listrik ini kan adanya di tempat terbuka," kata Edi, di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (19/8/2024).

Edi menjelaskan, tiang listrik yang bisa diinstalasi SPKLU umumnya terbuat dari besi. Model tiang listrik yang terbuat dari besi tersebut memiliki rongga di bagian tengah untuk dipasangi perangkat pengisian daya.

Untuk itu, PLN bisa memanfaatkan tiang listrik tersebut sebagai SPKLU. Bahkan, Edi mengungkapkan bahwa PLN akan membangun 1.000 SPKLU tiang listrik pada tahun ini.

"Kalau yang tiang besi, (instalasi SPKLU-red) itu kita masukkan ke dalamnya, (sebelumnya tiang-red) kita lubangi. Tapi kalau yang tiang beton, itu kan nggak mungkin kita lubangi. Di PLN, yang tiang besi itu kebanyakan di luar Jawa, kalau yang di Jawa kebanyakan tiang beton," ungkap Edi.

"Tahun ini akan kita tambah lagi 1.000 untuk yang SPKLU tiang," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
