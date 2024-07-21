Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda Indonesia Pamerkan Mazda CX-60 Pro dan CX-60 Limited with AutoExe Perdana di GIIAS 2024

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |18:03 WIB
Mazda Indonesia Pamerkan Mazda CX-60 Pro dan CX-60 Limited with AutoExe Perdana di GIIAS 2024
PT Eurokars Motors Indonesia kenalkan Mazda CX-60 Pro untuk pertama kali di GIIAS 2024. (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - PT Eurokars Motors Indonesia (EMI) sebagai Agen Pemegang Merek (APM) Mazda di Indonesia kembali menunjukkan aksinya di Gaikindo Indonesia International Motor Auto Show (GIIAS) 2024. Kehadiran Mazda di Hall 7A ICE BSD, Serpong, Tangerang, Banten pada 18-28 Juli 2024 membawa 11 mobil andalannya sebagai line-up booth kali ini. 

Pada kesempatan ini, Mazda Indonesia memperkenalkan edisi terbaru dari Mazda CX-60, yakni Mazda CX-60 Pro. Tipe ini merupakan penambahan dari dua edisi yang telah dirilis pada tahun lalu, Mazda CX-60 edisi Kuro dan Elite. 

Chief Operating Officer Mazda Indonesia Ricky Thio menyampaikan, rasa bangganya memperkenalkan Mazda CX-60 Pro (2.5L AWD), edisi terbaru dari SUV unggulan yang dimiliki oleh Mazda. 

“Kami dengan bangga memperkenalkan edisi terbaru dari SUV unggulan kami, Mazda CX-60 Pro, yang untuk pertama kalinya hadir di Indonesia,” ucapnya. 

Konsisten dalam mengusung prinsip The Perfect Jinba-ittai, lanjutnya, Mazda CX-60 Pro menyajikan kesatuan antara pengemudi dan kendaraannya dengan performa yang dinamis dan tampilan yang sporty.

Dari segi desain, Mazda CX-60 Pro menggabungkan KODO Design, yang artinya keindahan dalam gerak, serta filosofi ‘Ma’ yang berarti keindahan dalam  kesederhanaan. Dengan konsep ini, Mazda CX-60 Pro tampil tangguh sekaligus anggun dari sisi eksteriornya. 

Jika dilihat dari sisi interior, mobil edisi terbaru ini juga terlihat mewah, namun tidak berlebihan, dengan dominasi warna hitam. Ada pula sound system premium dari BOSE, yang membuat kesan sporty dan adventurous sangat terasa.

      
