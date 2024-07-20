Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ramaikan GIIAS 2024, Piaggio Tawarkan Diskon hingga Puluhan Juta 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |19:03 WIB
Ramaikan GIIAS 2024, Piaggio Tawarkan Diskon hingga Puluhan Juta 
GIIAS 2024, Piaggio tawarkan diskon hingga puluhan juta. (Piaggio)
TANGERANG - PT Piaggio Indonesia ikut meramaikan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, 18-28 Juli. Pada GIIAS 2024, sejumlah model dari Piaggio Groups dihadirkan. 

Selain itu, produk terbaru dari Vespa yaitu Sprint dan Primavera juga dipamerkan.

“Pada GIIAS 2024, kami membawa seluruh lini Piaggio Group dan mengajak para pencinta dunia otomotif untuk benar-benar Discover the Piaggio Group’s Iconic Brand. Beragam kendaraan khas Italia ini menawarkan solusi mobilitas roda dua penuh gaya dengan banyak pilihan, mulai dari skuter 125cc hingga motor besar berkapasitas mesin 850cc," ujar BTL, PR and Communications Manager PT Piaggio Indonesia, Ayu Hapsari.

Vespa Primavera dan Vespa Sprint terbaru memiliki banyak detail pembaruan baik dari sisi desain maupun teknologi. 

Desain Vespa yang ikonis dan modern semakin memberikan kesan otentik dan lugas lewat element detail yang diperbaharui seperti pada front tie khas Vespa, desain kaca spion, desain rear-lamp LED, serta handgrip untuk memastikan pergerakan yang lebih ergonomis dan fungsional.

Tampilan Vespa Primavera dan Vespa Sprint juga semakin berbeda dengan desain sadel, desain rims serta detail decal, dan finishing yang berbeda juga pada Vespa Primavera dan Vespa Sprint seri S.

 

