Sensasi Jajal Honda Simulator Sensing di GIIAS 2024

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 menghadirkan banyak keseruan. Tidak hanya pameran mobil, tapi setiap booth juga menawarkan aktivitas seru yang bisa dicoba para pengunjung.

Salah satunya di booth Honda terdapat zona safety yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk merasakan teknologi Honda Sensing di kendaraan Honda All New BR-V dan Honda New CR-V Hybrid. Sensasi fitur Honda Sensing itu bisa dirasakan melalui driving simulator.

“Honda simulator sensing ini memberikan pengalaman untuk pengunjung merasakan sensasi ketika di dalam mobil beserta fitur yang ada di sensing, mulai daru cruise control dan lain-lain,” ujar Crew Honda Sensing saat ditemui di ICE BSD, Jumat (19/7/2024).

Zona Safety Honda menampilkan berbagai informasi mengenai teknologi keselamatan, termasuk Honda Sensing.

Di dalam zona ini, pengunjung dapat mempelajari fitur-fitur Honda Sensing secara visual melalui sebuah layar LCD besar yang di dalamnya terdapat mobil Honda City Hatchback.

“Saat mencoba simulator ini pengunjung akan merasakan langsung seolah sedang berada di dalam mobil dengan fitur sensing,” katanya.

Bagi pengunjung yang ingin mencoba simulator ini bisa mengunjungi booth Honda di Zona Safety kemudian mengisi data. Setelah itu bisa memainkan simulator ini dalam waktu lima menit.