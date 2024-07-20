Manjakan Konsumen, Mitsubishi Perkuat Layanan Digital

TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) terus mengoptimalkan kanal digital untuk meningkatkan dukungan kepada konsumen. Salah satunya melalui layanan aplikasi smartphone My Mitsubishi Motors ID (MMID), yang mengusung tagline “Connecting Your Adventure”.

Deputy Head CX Group MMKSI, Ilham Iranda Syahputra, mengatakan pertama kali diluncurkan tahun 2017, kini ada ratusan ribu pengguna aplikasi tersebut. Selain itu, rating aplikasi tersebut dinilai memuaskan.

“Saat ini, sudah ada 400 ribu pengguna MMID. Rating-nya sudah di atas 4,5. Berarti secara UI UX, itu (MMID) cukup baik,” ujar Ilham di sela-sela acara perkenalan MMID terbaru di arena GIIAS 2024, ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Demi memuaskan pelanggan, MMKSI melakukan peningkatan terhadap MMID baik dari sisi user interface (UI), maupun user experience (UX). Aplikasi tersebut menjadi lebih segar dan informatif sehingga memudahkan konsumen saat bernavigasi dan menggunakan aplikasi tersebut.

“Dengan melihat dan mempertimbangkan kebutuhan konsumen, MMKSI meluncurkan versi terbaru dari MMID bertepatan dengan penyelenggaraan event GIIAS 2024,” tambah Ilham.

Berikut ini detail pembaruan pada MMID:

1. Tampilan Homepage Baru

Ini memungkinkan pengguna melihat ringkasan informasi kendaraan di bagian paling atas MMID. Bottom bar di aplikasi ini juga disesuaikan yang terdiri dari home, aktivitas, MiMate, dan Mitsubishi Motors Virtual Assistance (MIRA).

2. Menu Baru Aktivitas

Menu ini bisa ditemukan di bottom bar. Menu tersebut dapat menampilkan berbagai aktivitas pengguna yang tengah berjalan dan pernah dilakukan, meliputi test drive, simulasi kredit, pesanan kendaraan, hingga penggunaan coupon.

3. Service Booking Real Time

Dengan dikembangkan menu ini, konsumen bisa memilih slot, lokasi diler, serta jadwal servis secara lebih mudah.