Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Manjakan Konsumen, Mitsubishi Perkuat Layanan Digital

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |19:31 WIB
Manjakan Konsumen, Mitsubishi Perkuat Layanan Digital
Manjakan konsumen, Mitsubishi perkuat layanan digital. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) terus mengoptimalkan kanal digital untuk meningkatkan dukungan kepada konsumen. Salah satunya melalui layanan aplikasi smartphone My Mitsubishi Motors ID (MMID), yang mengusung tagline “Connecting Your Adventure”.

Deputy Head CX Group MMKSI, Ilham Iranda Syahputra, mengatakan pertama kali diluncurkan tahun 2017, kini ada ratusan ribu pengguna aplikasi tersebut. Selain itu, rating aplikasi tersebut dinilai memuaskan.

“Saat ini, sudah ada 400 ribu pengguna MMID. Rating-nya sudah di atas 4,5. Berarti secara UI UX, itu (MMID) cukup baik,” ujar Ilham di sela-sela acara perkenalan MMID terbaru di arena GIIAS 2024, ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Demi memuaskan pelanggan, MMKSI melakukan peningkatan terhadap MMID baik dari sisi user interface (UI), maupun user experience (UX). Aplikasi tersebut menjadi lebih segar dan informatif sehingga memudahkan konsumen saat bernavigasi dan menggunakan aplikasi tersebut.

“Dengan melihat dan mempertimbangkan kebutuhan konsumen, MMKSI meluncurkan versi terbaru dari MMID bertepatan dengan penyelenggaraan event GIIAS 2024,” tambah Ilham. 

Berikut ini detail pembaruan pada MMID:

1. Tampilan Homepage Baru

Ini memungkinkan pengguna melihat ringkasan informasi kendaraan di bagian paling atas MMID. Bottom bar di aplikasi ini juga disesuaikan yang terdiri dari home, aktivitas, MiMate, dan Mitsubishi Motors Virtual Assistance (MIRA).

2. Menu Baru Aktivitas

Menu ini bisa ditemukan di bottom bar. Menu tersebut dapat menampilkan berbagai aktivitas pengguna yang tengah berjalan dan pernah dilakukan, meliputi test drive, simulasi kredit, pesanan kendaraan, hingga penggunaan coupon.

3. Service Booking Real Time

Dengan dikembangkan menu ini, konsumen bisa memilih slot, lokasi diler, serta jadwal servis secara lebih mudah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mitsubishi MMKSI giias GIIAS 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement