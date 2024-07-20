Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jadi Mobil Listrik Terlaris, 3 Ribu Omoda E5 Sudah Diserahkan ke Konsumen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |18:39 WIB
Jadi Mobil Listrik Terlaris, 3 Ribu Omoda E5 Sudah Diserahkan ke Konsumen
Sebanyak 3 ribu unit Chery Omoda E5 sudah diserahkan ke konsumen. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
TANGERANG - PT Chery Sales Indonesia (CSI) mengumumkan 3 ribu unit Omoda E5 telah diserahkan ke konsumen di Indonesia. Seremoni atas 3 ribu unit Omoda E5 sudah diserahkan ke konsumen digelar dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Diketahui, belakangan Omoda E5 menyandang mobil listrik terlaris. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan dari pabrik ke dealer (wholesales) Chery Omoda E5 tercatat sebanyak 596 unit pada Juni 2024. 

Sebelumnya, pada Mei 2024, Omoda E5 tercatat terdistribusi sebanyak 755 unit. Catatan pada 2 bulan tersebut menempatkan Omoda E5 sebagai mobil listrik paling laris.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada 3.000 konsumen Omoda E5 yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Omoda E5 telah menjadi pemain inti di pasar mobil listrik Indonesia," ujar Head of Brand Department PT CSI, Rifkie Setiawan, Jumat (19/7/2024). 

"Kami bangga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen dengan OMODA E5, kami akan terus memberikan produk-produk yang inovatif dan fun to drive untuk terus memberikan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk Chery,” katanya.

Chery Omoda E5 dibanderol seharga Rp488.800.000 untuk 4.000 konsumen pertama. Bagi ke-4.000 konsumen tersebut, Chery memberikan manfaat khusus berupa garansi seumur hidup untuk baterai dan Power Motor Controller, asuransi gratis selama satu tahun, serta gratis melakukan update aplikasi Car Link O. 

 

