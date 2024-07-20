Pesan BYD M6 di GIIAS 2024, Kapan Dikirim ke Konsumen?

Pesan BYD M6 di GIIAS 2024, kapan bakal dikirim ke konsumen? (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - PT BYD Motor Indonesia meramaikan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Pada GIIAS 2024, BYD meluncurkan MPV listrik M6.

Mobil BYD M6 dibekali baterai LFP Blade Battery berkapasitas 55,4 kWh dengan jarak tempuh 420 km serta 71,8 kWh dengan jarak tempuh 530 km. Untuk pengisian dayanya dari 10-80 persen memerlukan waktu 40 menit dengan CCS2 115 kw.

Untuk harganya, MPEV (Multi-Purpose Electric Vehicle) ini dibanderol beragam. M6 varian Standar dibanderol Rp379 juta, varian superior dibanderol Rp419, serta varian Superior Captain dibanderol Rp429 juta. Harga tersebut on the road Jakarta.

Jika konsumen memesannya pada gelaran GIIAS 2024, kira-kira kapan bakal dikirim ke konsumen?

Terkait hal ini, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao mengatakan, pihaknya tidak akan membedakan pengiriman dari model yang dipasarkan. Sejauh ini sudah ada 4 model yang ditawarkan BYD untuk masyarakat Indonesia.

"Delivery kita tidak mengkhususkan, tidak membedakan dengan delivery dari 3 model sebelumnya," ujar Eagle di arena GIIAS 2024, Jumat (19/7/2024).

Ia menyebutkan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa segera mengirim produknya ke konsumen, tak hanya M6.

"Bersama produk lainnya kita berusaha memperpendek masa delivery," ujarnya.

Ia mengaku kaget atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap M6. Melihat respons pasar, pihaknya berusaha memberikan produk terbaik untuk konsumen Indonesia.