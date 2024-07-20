Deretan Mobil China Dipamerkan di GIIAS 2024, Ada Mobil Sport Listrik!

Deretan mobil China diluncurkan dan dipamerkan di GIIAS 2024, ada mbil sport listrik! (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Sejumlah mobil baru meluncur pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, 18-28 Juli. Dari sekian mobil baru tersebut, banyak mobil China yang resmi mengaspal.

Berdasarkan pantauan pada Jumat (19/7/2024), dari sejumlah pabrikan China yang ikut serta, beberapa menghadirkan mobil terbaru mereka. Di urutan pertama ada BYD yang memboyong mobil MPV listrik M6.

BYD M6 yang membawa desain modern dan stylish, serta interior yang nyaman. Mobil ini memiliki konfigurasi tempat duduk yang luas, mampu menampung hingga 7 orang dengan bagasi yang lega.

BYD M6 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Di sektor baterai, BYD M6 menggunakan baterai Blade Battery yang bisa terisi dari 10-80% dalam 40 menit. Baterai ini memungkinkannya menempuh jarak hingga 530 km dalam sekali pengisian daya full.

Selanjutnya ada mobil SUV Jetour X70 Plus dan Jetour Dashing. Untuk Jetour X70 Plus merupakan SUV 7 penumpang, sementara Jetour Dashing merupakan SUV dengan jumlah kursi untuk 5 penumpang.

Baik Jetour X70 Plus dan Jetour Dashing dibekali mesin 1,5 liter. Kedua mobil China dari Jetour ini hadir dengan pilihan transmisi 6 speed manual dan DCT (Dual Clutch Transmission).

Ada juga Cherry Tiggo 8. Secara tampilan, Chery Tiggo 8 menampilkan desain grille terbaru yang menampakkan kesan dinamis dan kuat, mencerminkan nuansa modern dan petualang.

Mobil China ini hadir dengan mesin 1.6 liter TGDI + 7 DCT, sama seperti yang digunakan Omoda 5 GT. Mesin ini diklaim bisa menghasilkan tenaga 185 PS dan torsi 275 Nm.

Selain itu, ada Haval Jolion HEV yang diboyong oleh GWM. Mobil ini menggabungkan mesin GWM L.E.M.O.N DHT 1.5L yang diklaim menghasilkan kinerja yang bertenaga dengan konsumsi bahan bakar yang 48% lebih hemat.