Mobil Listrik Honda Meluncur Tahun Depan, Jarak Tempuhnya 500 Km

TANGERANG - PT Honda Prospect Motor memperkenalkan Honda e:N1 sebagai mobil listrik pertamanya untuk Indonesia pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang. Mobil ini merupakan hasil riset mendalam mengenai penggunaan mobil listrik di Indonesia.

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy menjelaskan, mobil listrik Honda memiliki nilai lebih karena dirancang di atas pengalaman pengembangan beragam teknologi, serta telah teruji melalui berbagai produk yang diterima oleh konsumen selama puluhan tahun.

“Kami juga melakukan studi mendalam mengenai kebutuhan dan penggunaan mobil listrik di Indonesia sehingga menawarkan sebuah model yang benar-benar sesuai untuk konsumen di Indonesia,” ujar Yusak kepada media.

Honda melakukan kolaborasi bersama institusi pemerintah dan pendidikan dengan produk listrik Honda terbaru yaitu Honda N-VAN e:Prototype dan Honda e. Honda kemudian memperkenalkan Honda e:N1 sebagai kendaraan listrik pertama Honda di pasar Indonesia di mana produk ini merupakan mobil listrik (EV) SUV pertama Honda di dunia.

Yusak menjelaskan mobil ini mengusung baterai lithium-ion berkapasitas 68.8 kWh sehingga dapat digunakan untuk jarak tempuh maksimum 500 km untuk sekali pengisian daya. Selain itu, Honda e:N1 yang ditampilkan telah mengusung teknologi fast charging dengan waktu pengisian 50 menit untuk 80% kapasitas baterai.