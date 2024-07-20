Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dibanderol Rp685 Juta, Ini Spesifikasi SUV Listrik Mewah Hyptec HT 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |12:07 WIB
Dibanderol Rp685 Juta, Ini Spesifikasi SUV Listrik Mewah Hyptec HT 
Dibanderol Rp685 juta, intip spesifikasi SUV listrik mewah Aion Hyptec HT. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG – HYPTEC HT telah diluncurkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. SUV listrik mewah tersebut dibanderol dengan harga Rp685 untuk varian premium sementara harga varian ultra belum diumumkan. 

Diketahui, varian Ultra Hyptec HT dengan pintu Gull Wing dipamerkan di GIIAS. Model tersebut menyedot perhatian pengunjung. 

Head of Product Training, AION South East Asia, Xu ZhaoYu menjelaskan, Hyptec HT memiliki empat karakteristik utama, Excellent Design, Excellent Space, Excellent Agility, dan Excellent Energy. 

"Excellent Excellent Design mencerminkan perpaduan seni, teknologi dan kemewahan kelas tinggi yang membuatnya sangat
artistik. Excellent Space yang menawarkan tidak hanya ruang kabin yang luas, namun juga dilengkapi dengan jok kulit dari nappa layaknya rumah yang hangat," kata Xu di ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2024). 

Ia menjelaskan, Excellent Agility membuat kendaraan ini makin lincah dengan suspensi wishbone ganda dan multi-link belakang. Selain itu, Excellent Energy yang membawa kendaraan berteknologi ini hanya butuh waktu 15 menit pengecasan cepat untuk
menempuh jarak 400 km.

Hyptec HT ditenagai oleh motor listrik 250kW setara dengan 335 HP dan torsi 430 Nm, yang dapat memberikan akselerasi responsif serta efisiensi energi yang tinggi, sehingga mampu mencapai 0-100 km/jam dalam waktu 5,8 detik. 

Kapasitas baterai 83 kWh memungkinkan jangkauan berkendara lebih dari 600 km dalam kondisi baterai 100%. 

“AION akan terus membawa lini kendaraan terbaru. Hadirnya Hyptec HT ini merupakan langkah besar bagi AION Indonesia dalam menghadirkan kendaraan listrik premium yang menggabungkan seni, teknologi mutakhir, kemewahan untuk pengalaman berkendara,” tutur Head of Marketing AION Indonesia, Metta Yunita.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement