Dibanderol Rp685 Juta, Ini Spesifikasi SUV Listrik Mewah Hyptec HT

TANGERANG – HYPTEC HT telah diluncurkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. SUV listrik mewah tersebut dibanderol dengan harga Rp685 untuk varian premium sementara harga varian ultra belum diumumkan.

Diketahui, varian Ultra Hyptec HT dengan pintu Gull Wing dipamerkan di GIIAS. Model tersebut menyedot perhatian pengunjung.

Head of Product Training, AION South East Asia, Xu ZhaoYu menjelaskan, Hyptec HT memiliki empat karakteristik utama, Excellent Design, Excellent Space, Excellent Agility, dan Excellent Energy.

"Excellent Excellent Design mencerminkan perpaduan seni, teknologi dan kemewahan kelas tinggi yang membuatnya sangat

artistik. Excellent Space yang menawarkan tidak hanya ruang kabin yang luas, namun juga dilengkapi dengan jok kulit dari nappa layaknya rumah yang hangat," kata Xu di ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Ia menjelaskan, Excellent Agility membuat kendaraan ini makin lincah dengan suspensi wishbone ganda dan multi-link belakang. Selain itu, Excellent Energy yang membawa kendaraan berteknologi ini hanya butuh waktu 15 menit pengecasan cepat untuk

menempuh jarak 400 km.

Hyptec HT ditenagai oleh motor listrik 250kW setara dengan 335 HP dan torsi 430 Nm, yang dapat memberikan akselerasi responsif serta efisiensi energi yang tinggi, sehingga mampu mencapai 0-100 km/jam dalam waktu 5,8 detik.

Kapasitas baterai 83 kWh memungkinkan jangkauan berkendara lebih dari 600 km dalam kondisi baterai 100%.

“AION akan terus membawa lini kendaraan terbaru. Hadirnya Hyptec HT ini merupakan langkah besar bagi AION Indonesia dalam menghadirkan kendaraan listrik premium yang menggabungkan seni, teknologi mutakhir, kemewahan untuk pengalaman berkendara,” tutur Head of Marketing AION Indonesia, Metta Yunita.