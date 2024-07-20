Mazda Bangun Pabrik Perakitan di Jabar, Ini Alasannya

TANGERANG - Mazda Indonesia di bawah naungan PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) bakal memiliki fasilitas pabrik perakitan di Tanah Air. Pabrik tersebut kabarnya sudah dibangun di daerah Jawa Barat.

Sebagai agen tunggal pemegang merek (ATPM), EMI menggelontorkan dana Rp400 miliar untuk pembangunan fasilitas pabrik perakitan. Ini merupakan langkah berikutnya dalam kerja sama antara EMI dan Mazda Motor Corporation.

Soal detail lokasi dan model pertama yang akan diproduksi pertama kali di Indonesia, belum terungkap. Dikabarkan, model SUV kompak bakal menjadi model pertama yang akan dirakit pada pabrik tersebut.

Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio mengatakan, fasilitas pabrik ini hanya akan merakit mobil Mazda. Pasalnya, Mazda Motor Corporation ingin menjaga kualitas dari model yang dipasarkan di Indonesia.

"Jadi sedang dalam proses untuk pusat perakitan Mazda. Di mana pusat perakitan ini adalah eksklusif hanya untuk Mazda. Kenapa kita membangun pabrik? Karena permintaan dari Jepangnya supaya bisa menjaga kualitas," kata Ricky Thio di GIIAS 2024, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Untuk tahap awal, pabrik tersebut akan memenuhi pasar domestik. Seiring berjalannya waktu, pabrik tersebut juga akan memenuhi kebutuhan ekspor.