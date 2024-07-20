Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Debut di GIIAS 2024, BAIC Umumkan Harga BJ 40 Plus dan X55 II A 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |09:44 WIB
Debut di GIIAS 2024, BAIC Umumkan Harga BJ 40 Plus dan X55 II A 
BAIC X55 II A (BAIC Indonesia)
A
A
A

TANGERANG - BAIC Indonesia untuk pertama kalinya meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Pada GIIAS 2024, BAIC membawa 2 modelnya yaitu BJ 40 Plus dan X 55 II A. 

Pada GIIAS ini, BAIC mengumumkan mobil offroad BJ 40 Plus dibanderol Rp783 juta dan X 55 II A dibanderol Rp487 juta. 

“Pada debut di GIIAS 2024, kami memiliki optimisme yang besar terhadap penerimaan pasar Indonesia untuk BAIC Indonesia. Dengan menyajikan produk-produk berkualitas yang telah teruji secara global serta kualifikasi pabrikan yang telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai merk otomotif besar dari seluruh
dunia, kami dapat memastikan BAIC hanya menampilkan yang terbaik” ujar Dhani Yahya, Chief Operating Officer PT Jio Distribusi Indonesia, Agen Pemegang Merek dan Distributor Tunggal BAIC di Indonesia. 

X 55 II  A Class Smart merupakan SUV berkapasitas 5 penumpang. X 55 II A Class Smart memiliki handle yang “pop out” khas supercar, desain body yang modern dan stylish. 

Kabin yang lega, kedap udara, dilengkapi elemen interior dengan desain floating center console memberikan kesan futuristik dan modern. Ambient light cabin dapat berganti warna menyesuaikan mood pengendara sehingga memberikan pengalaman menyenangkan baik untuk pengemudi maupun penumpangnya. 

 

