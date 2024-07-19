Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Telkomsel Rilis Pegiat Industri Kreatif Digital Terbaik 2024, Berikut Daftarnya

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |18:35 WIB
Telkomsel Rilis Pegiat Industri Kreatif Digital Terbaik 2024, Berikut Daftarnya
Tujuh peraih penghargaan Telkomsel Award 2024 dipilih melalui voting/Foto: Telkomsel
JAKARTA – Telkomsel mengumumkan para peraih penghargaan bagi talenta kreatif nasional yang berkontribusi memajukan industri kreatif digital Tanah Air. Penghargaan Telkomsel Awards 2024 sebagai apresiasi kepada talenta konten kreatif nasional.

Penghargaan diberikan kepada pelaku kreator konten untuk tujuh kategori. Mereka terpilih berdasarkan kontribusi signifikan dalam membangun industri kreatif digital di Indonesia.

Sebanyak tujuh peraih penghargaan dipilih melalui voting langsung oleh lebih dari 166 ribu pelanggan melalui MyTelkomsel periode 8-17 Juli 2024.

Berikut daftar peraih penghargaan:
Favorite Solo Singer: Isyana Sarasvati
Favorite Esports Team: ONIC ESPORTS
Favorite Digital Movie/Series Talent: Dian Satrowardoyo – Ratu Adil
Favorite Comedian: Andre Taulany
Favorite Digital Talkshow Content: Podcast Warung Kopi (PWK)
Favorite Group/Duo: JKT48
Lifetime Achievement: Yovie Widianto

Vice President Brand and Marketing Communications Telkomsel Abdullah Fahmi, menyampaikan selamat kepada talenta kreatif digital favorit Indonesia yang meraih penghargaan di setiap kategori nominasi.

"Kami percaya ajang penghargaan ini bukan sekadar pengakuan atas prestasi, tetapi pendorong semangat dan apresiasi bagi para pegiat industri kreatif digital dan masyarakat Indonesia," papar Fahmi dalam rilis, Jumat (19/7/2024).

Fahmi berharap, penghargaan ini membuka lebih banyak peluang menginspirasi. Kemudian pendorong kontribusi melalui karya-karya yang inovatif dan berdampak positif bagi kemajuan industri kreatif digital nasional.

(Fetra Hariandja)

      
