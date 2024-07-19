Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi Toyota Prius Hybrid, Seliter Tembus 30 Km

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |20:11 WIB
Spesifikasi Toyota Prius Hybrid, Seliter Tembus 30 Km
Spefisikasi Toyota Prius HEV. (Fadli Ramadan)
TANGERANG - Toyota Astra Motor (TAM) memamerkan model terbaru Prius Hybrid di Indonesia pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli.

All New Prius merupakan generasi kelima yang hadir di Indonesia dengan tampilan yang lebih modern. Model ini dirancang dengan mengedepankan pengembangan teknologi elektrifikasi Toyota.

Model terbaru Toyota Prius Hybrid hadir dengan menggunakan mesin 2ZR-FXE yang sama seperti Corolla Cross HEV. Platformnya menggunakan TNGA-C generasi kedua, yang membuat pusat gravitasi mobil menjadi lebih rendah untuk meninggkatkan kestabilan berkendara.

Untuk performanya, Prius Hybrid menggunakan mesin 4 silinder segaris, 16 katup, DOHC. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga 72 kW pada 5.200 rpm dan torsi puncak 142 Nm pada 3.600 rpm. Sementara motor penggerak listrik bisa memuntahkan tenaga 70 kW dan torsi puncak 185 Nm.

Seperti mobil hybrid lainnya, Prius model terbaru ini juga hemat BBM. Berdasarkan pengujian WLTC, konsumsi BBM mobil ini dapat menembus 32 km per liter.

Sebagai pembanding, model sebelumnya juga sudah hemat BBM. Untuk Prius dengan mesin 1.800 cc hybrid konsumsi bahan bakarnya diklaim 27,2 km/liter. Sementara opsi mesin 2.000 cc, konsumsi bahan bakarnya mencapai 28,6 km/liter.

 

