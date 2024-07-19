Mitsubishi Fuso eCanter Sudah Meluncur tapi Harganya Masih Misteri, Ini Alasannya

TANGERANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KYB) resmi meluncurkan truk listrik eCanter di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (17/7/2024). Namun, harga truk listrik tersebut masih dirahasiakan.

Sebagai informasi, sehari usai peluncuran, Fuso eCanter terjual ke perusahaan jasa pengiriman, PT Yusan Logistic Indonesia. Tapi, tidak disebutkan berapa besar yang dikeluarkan perusahaan tersebut untuk memboyong kendaraan komersial bertenaga baterai itu.

Sales and Marketing Director PT KTB, Aji Jaya menegaskan, pihaknya tidak bisa menyebutkan harga eCanter secara gamblang. Mengingat itu berkaitan dengan kebutuhan masing-masing konsumen yang menyebabkan harganya bisa berbeda.

"Sekali lagi, harga truk listrik ini tidak bisa sebutkan berapa. Karena harga akan tercipta tergantung dari kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen satu dengan konsumen lainnya akan berbeda untuk kebutuhan truknya," kata Aji di GIIAS 2024, Kamis (18/7/2024).

Aji menyampaikan Fuso eCanter tidak dijual sekedar sasis saja seperti Canter konvensional, tapi berupa truk utuh. Sementara itu, desain dan model yang diaplikasikan pada truk akan mengikuti kebutuhan konsumen.

"Kisaran harganya tidak bisa kita sebutkan karena kita tidak jual sasis, kita jual komplit bodi. Bodi itu modelnya beda-beda mengikuti keinginan pembeli. Dimensi atau jenis boks akan berbeda beda," tuturnya.