HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Panaskan Segmen Medium SUV, GWM Luncurkan Tank 300 Hybrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |18:02 WIB
Panaskan Segmen Medium SUV, GWM Luncurkan Tank 300 Hybrid
GWM Tank 300 HEV (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG  - PT GWM Indonesia meluncurkan mobil barunya yakni Tank 300 HEV pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Mobil SUV gagah ini dibanderol Rp 833,88 juta.

Dengan adanya Tank 300 HEV, GWM yakin akan posisi di segmen mobil premium, baik perkotaan maupun offroad.

"Di GIIAS 2024, Inchcape melalui GWM akan memperkenalkan lebih banyak jajaran kendaraan energi baru (NEV). Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan terobosan teknologi terbaru yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat Indonesia," kata President Director PT Inchcape Automotive Indonesia, Khoo Shao Tze.

General Manager GWM Indonesia, Constantinus Herlijoso menambahkan, sebagai pemain otomotif yang memfokuskan lini produknya di HEV, GWM memposisikan diri sebagai jembatan mobilitas masyarakat Indonesia untuk solusi kendaraan ramah lingkungan. 

"Peluncuran Tank 300 HEV merupakan wujud nyata dari respon positif yang diterima terhadap SUV seri sebelumnya. Melanjutkan kesuksesan luar biasa dari pendahulunya, GWM dengan bangga memperkenalkan SUV 4x4 untuk para konsumen agar dapat berpetualang dengan mewah dan cerdas," tuturnya.

Ia menambahkan, Tank 300 HEV dirancang untuk konsumen yang dinamis dan berjiwa muda, namun tetap memperhatikan tren mobilitas berkelanjutan.

GWM Tank 300 HEV menggunakan mesin 2.0 Turbocharged direct-injection HEV dipadu baterai berkapasitas 1,76kWh. Mobil ini mampu menghasilkan performa penuh tenaga mencapai 342HP dengan torsi maksimal 648 Nm.

 

