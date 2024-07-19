Mobil Listrik Terlaris Kini Punya Varian Baru, Harganya Lebih Murah

TANGERANG - Mobil listrik terlaris dalam dua bulan terakhir yakni Chery Omoda E5 kini punya varian baru. Harganya pun lebih murah dibandingkan varian yang sudah eksis lebih dulu.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan dari pabrik ke dealer (wholesales) Chery Omoda E5 tercatat sebanyak 596 unit pada Juni 2024. Sebelumnya, Namun, pada Mei 2024, Omoda E5 tercatat terdistribusi sebanyak 755 unit. Catatan pada 2 bulan tersebut menempatkan Omoda E5 sebagai mobil listrik paling laris.

Kini, PT Chery Sales Indonesia (CSI) memperkenalkan varian terbaru yakni Omoda E5 Pure pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) dj ICE BSD, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

Kehadiran Omoda E5 Pure bertujuan untuk memperkuat posisi Chery dalam pasar SUV kendaraan listrik di Indonesia saat ini.

Untuk harganya, Omoda E5 Pure dibanderol mulai dari Rp 419,8 juta. Harga itu lebih murah dibandingkan Omoda E5 versi lawas yang dibanderol Rp488,8 juta.

Konsumen dapat melakukan pre-booking mulai hari ini di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 dengan estimasi pengiriman unit pada bulan Oktober 2024.

Sementara itu, Omoda E5 Pure memiliki jarak tempuh yang sama dengan versi sebelumnya yakni 430 km WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure) dan 505 km NEDC (New European Driving Cycle).