HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perbandingan Harga Si Kembar Toyota Calya vs Daihatsu Sigra

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |12:29 WIB
Perbandingan Harga Si Kembar Toyota Calya vs Daihatsu Sigra
Ilustrasi: Perbandingan harga si kembar Toyota Calya dan Daihatsu Sigra (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan harga si kembar Toyota Calya vs Daihatsu Sigra. Terlebih, kedua jenis kendaraan ini sangat banyak peminatnya untuk dibeli.

Toyota Calya dan Daihatsu Sigra merupakan dua mobil yang sama-sama rilis pada 2019 lalu. Meski memiliki desain yang sangat mirip bak dua anak kembar, namun dua mobil ini dibuat untuk memenuhi segmen pasar yang berbeda, termasuk harganya.

Berikut perbandingan harga si kembar Toyota Calya vs Daihatsu Sigra:

- Daihatsu Sigra

Daihatsu Sigra 1.0 D MT – Rp139 Juta

Daihatsu Sigra 1.0 M MT – Rp149,6 Juta

Daihatsu Sigra 1.2 X MT – Rp157,3 Juta

Daihatsu Sigra 1.2 X MT DLX – Rp162,9 Juta

Daihatsu Sigra 1.2 X AT – Rp170,2 Juta

Daihatsu Sigra 1.2 X AT DLX – Rp176,1 Juta

Daihatsu Sigra 1.2 R MT – Rp164 Juta

Daihatsu Sigra 1.2 R MT DLX – Rp167,8 Juta

Daihatsu Sigra 1.2 R AT – Rp178,8 Juta

Daihatsu Sigra 1.2 R AT DLX – Rp182,6 Juta

 

