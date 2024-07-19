JAKARTA - Perbandingan harga si kembar Toyota Calya vs Daihatsu Sigra. Terlebih, kedua jenis kendaraan ini sangat banyak peminatnya untuk dibeli.
Toyota Calya dan Daihatsu Sigra merupakan dua mobil yang sama-sama rilis pada 2019 lalu. Meski memiliki desain yang sangat mirip bak dua anak kembar, namun dua mobil ini dibuat untuk memenuhi segmen pasar yang berbeda, termasuk harganya.
Berikut perbandingan harga si kembar Toyota Calya vs Daihatsu Sigra:
- Daihatsu Sigra
Daihatsu Sigra 1.0 D MT – Rp139 Juta
Daihatsu Sigra 1.0 M MT – Rp149,6 Juta
Daihatsu Sigra 1.2 X MT – Rp157,3 Juta
Daihatsu Sigra 1.2 X MT DLX – Rp162,9 Juta
Daihatsu Sigra 1.2 X AT – Rp170,2 Juta
Daihatsu Sigra 1.2 X AT DLX – Rp176,1 Juta
Daihatsu Sigra 1.2 R MT – Rp164 Juta
Daihatsu Sigra 1.2 R MT DLX – Rp167,8 Juta
Daihatsu Sigra 1.2 R AT – Rp178,8 Juta
Daihatsu Sigra 1.2 R AT DLX – Rp182,6 Juta