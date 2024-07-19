Apa Perbedaan Nissan Livina dan Grand Livina?

JAKARTA - Apa bedanya Nissan Livina dan Nissan Grand Livina? Hal ini perlu diperhatikan calon pemilik kendaraan. Saat membeli tidak salah jenis mobil yang didapatkan. Terlebih,

Nissan menjadi salah satu brand mobil yang cukup populer di Indonesia. Salah satu varian mobil produksi Nissan yang paling terkenal adalah Nissan Grand Livina. Namun tidak banyak yang paham jika Nissan juga memiliki mobil dengan nama yang hampir sama, yakni Nissan Livina.

Karena nama yang agak mirip ini, masyarakat kerap kali salah menyebutkan nama saat ingin membeli kedua varian mobil ini. Niat hati membeli Nissan Livina, masyarakat justru menyebut Nissan Grand Livina.

Lantas, apa bedanya Nissan Livina dan Nissan Grand Livina? Ternyata Nissan Grand Livina merupakan mobil berjenis Multi Purpose Vehicle (MPV) 7 seater alias memiliki 7 tempat duduk.

Hal ini membuat mobil ini memiliki 3 baris tempat duduk dengan total berkapasitas 7 penumpang. Dengan kapasitas ini, Nissan Grand Livina memiliki kabin yang luas dengan tingkat kenyamanan setara dengan sedan.

Berbeda dengan seniornya, Nissan Livina merupakan mobil bertipe Hatchback, yakni mobil 4 pintu dengan pintu belakang yang bisa di buka ke atas. Untuk kapasitasnya sendiri, mobil ini hanya terdapat 5 seat dalam dua baris tempat duduk saja.

Untuk varian yang dijual di Indonesia sendiri Nissan Grand Livina tersedia dalam tipe SV, XV, HWS, HWS Autech dan Grand Livina X-Gear. Namun saat ini, mobil ini sudah tidak dijual lagi oleh Nissan.