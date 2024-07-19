Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

New GR Yaris Resmi Meluncur di GIIAS 2024, Harganya Rp1,1 Miliar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |13:16 WIB
New GR Yaris resmi meluncur di GIIAS 2024, harganya Rp1,1 miliar. (Syifa Fauziah)
TANGERANG - Gazoo Racing (GR) menghadirkan line-up terbaru GR Pure di Indonesia dengan memasarkan New GR Yaris pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan GR Yaris adalah produk global yang dibangun dengan prinsip reverse engineering untuk digunakan dalam ajang balap World Rally Championship (WRC). Pada 2021, GR Yaris diperkenalkan secara terbatas sebanyak 127 unit yang langsung habis terjual. 

Pada GIIAS 2024, PT TAM mulai memasarkan kembali New GR Yaris sebagai evolusi dari model sebelumnya.

Secara garis besar, terdapat 4 poin pengembangan pada GR Yaris terbaru. Pertama adalah 8-speed GAZOO Racing Direct AT mendampingi transmisi manual 6-speed yang tetap ada. Transmisi pintar ini dites performance-nya oleh TGR World Rally Team serta peserta TGR Rally Challenge di berbagai lintasan balap. TGR berhasil menciptakan transmisi otomatis yang sanggup menghasilkan perpindahan gigi sangat cepat, serta memaksimalkan engine power di semua rentang putaran mesin.

“Mesin 1.600 cc 3-silinder turbo yang digunakan oleh GR Yaris merupakan salah satu mesin paling efisien dan powerfull di dunia. Namun, dapur pacu ini berhasil dimaksimalkan kembali kinerjanya hingga power meningkat signifikan dari sebelumnya 261 PS dan sekarang menyentuh angka 305 PS, sementara torsinya naik dari 360 Nm ke 400 Nm,” ujar Anton.

Opsi Drive Mode baru serta optimasi sistem 4WD GR Four juga disematkan untuk memaksimalkan peningkatan pada power. Sekarang, pengendara bisa memilih 3 drive mode yang tersedia, yaitu Sport, Normal, dan Eco. Termasuk juga optimasi sistem GR Four melalui 3 mode, Normal, Gravel (Sebelumnya Sport), dan Track yang bisa menyesuaikan distribusi tenaga ke roda depan dan belakang sesuai karakteristik pengendara dan trek yang dilalui.

 

