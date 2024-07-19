Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lewat GIIAS 2024, Brand China Jetour Resmi Masuk Pasar Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |18:00 WIB
Lewat GIIAS 2024, Brand China Jetour Resmi Masuk Pasar Indonesia
Lewat GIIAS 2024 Jetour resmi masuk pasar Indonesia. (Tangguh Yudha)
TANGERANG - Pabrikan otomotif asal China, Jetour, resmi memasuki pasar Indonesia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. 

Anak usaha dari Chery ini hadir menyapa konsumen Tanah Air dengan menawarkan dua mobil pembakaran internal dengan DNA Off-road.

Adalah Jetour X70 Plus dan Jetour Dashing, keduanya merupakan mobil jenis sport utility vehicle (SUV) dengan bodi bongsor.  Jetour X70 Plus merupakan SUV 7 penumpang, sementara Jetour Dashing merupakan SUV dengan jumlah kursi untuk 5 penumpang.

Untuk tahap awalnya, Jetour bakal fokus pada penjualan mobil konvensional terlebih dahulu. Hal ini ditandai dengan hadirnya dua mobil berbahan bakar bensin Jetour X70 Plu dan Jetour Dashing.

Sales and Network Director Jetour Indonesia, Michael Budihardja mengatakan, dipilihnya produk mobil konvensional alih-alih mobil listrik karena Jetour membawa DNA Off-road. Dengan begitu, ia menilai kehadiran mobil listrik untuk saat ini kurang cocok bagi Jetour.

"DNA Off-road, mobil listrik gak bagus, yang akan dijual di sini mobil konvensional dulu sampai akhir tahun. (Meski) Kita induknya Chery, beda target konsumen. Kita off-road," ungkapnya dalam gelaran GIIAS, Rabu (17/7/2024).

 

