Deretan Kendaraan Komersial Isuzu di GIIAS 2024, Ada ELF Listrik!

TANGERANG - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) kembali meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Pada GIIAS kali ini, Isuzu menampilkan sederet kendaraan yang dirancang untuk kebutuhan mobilitas bisnis.

"Kini di GIIAS 2024, kami menampilkan beraneka kendaraan yang bisa dimanfaatkan oleh Isuzu Partner agar mengakselerasi bisnisnya lebih menguntungkan, serta memamerkan visi ekosistem kendaraan listrik untuk pertama kalinya di Indonesia," kata Presiden Direktur PT 1AMI, Yusak Kristian.

Ia menyebut, visi ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan kendaraan elektrifikasi di dalam negeri, membantu perekonomian negara, hingga menghadirkan lingkungan yang lebih bersih.

Yusak mengungkapkan, pada GIIAS 2024, Isuzu memperkenalkan Isuzu Giga FVM-U bekerja sama dengan Moda yang menjadi solusi transportasi logistik terbaik di kelasnya. Truk di segmen medium truck ini hadir dengan fitur baru yaitu Air Seat Suspension yang membuat posisi sopir lebih nyaman selama perjalanan. New Isuzu Giga FVM-U juga masih menjadi contoh bagaimana ketangguhan membawa berbagai barang dengan panjang hingga 9,8 M (cabin to end), serta daya angkut maksimal 19 ton.

Isuzu Giga FVM U Box diklaim ramah lingkungan karena mesin Common Rail 6HK1 yang digunakan sudah dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC) hingga membuat emisi yang dihasilkan memenuhi standar EURO 4.

Kemudian terdapat Isuzu Traga yang dikenal handal untuk berbagai kebutuhan dan memiliki fungsionalitas tinggi.

Pengunjung booth Isuzu di GIIAS 2024 bisa menemukan inovasi terbaru Isuzu ELF NPS yang berkolaborasi dengan Brimob diaplikasikan sebagai water treatment. Unit ini hadir dengan sistem penggerak roda 4x4 sehingga cocok untuk aplikasi kendaraan khusus seperti yang digunakan oleh Brimob di area ekstrem dan berlumpur.