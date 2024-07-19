Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2024, Indomobil Pamer Mobil Listrik dari Rp300 Jutaan hingga Tembus Miliaran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |07:03 WIB
GIIAS 2024, Indomobil Pamer Mobil Listrik dari Rp300 Jutaan hingga Tembus Miliaran
VW ID Buzz dipamerkan di GIIAS 2024. (Fadli Ramadan)
TANGERANG – Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Indomobil Group menampilkan 14 merek kendaraan roda empat dan roda dua yang berada di bawah naungannya. Pada GIIAS 2024 kali ini, pihaknya memamerkan sejumlah mobil listrik mulai dari harga Rp300 juta hingga miliaran rupiah.

“Sejalan dengan komitmen Indomobil Group serta peran aktif korporasi dalam pengurangan emisi karbon, kami membawa seluruh lini merek di bawah bendera Indomobil Group di ajang GIIAS 2024, sekaligus menunjukkan arah masa depan Indomobil menuju era elektrifikasi di Indonesia,” ujar Direktur Indomobil Group, Andrew Nasuri.

Sejak dua tahun terakhir, Indomobil Group telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan penetrasi elektrifikasi di Indonesia. Berbagai kolaborasi dengan merek-merek global telah dilakukan oleh Indomobil Group di berbagai segmen, mulai dari sepeda motor, merek-merek mobil penumpang hingga kendaraan komersial.

“Dengan portfolio, jaringan serta pengalaman Indomobil Group dalam industri otomotif di Indonesia selama hampir 50 tahun, kami bangga dapat berkolaborasi dengan berbagai brand internasional yang menawarkan berbagai jenis kendaraan elektrifikasi, mulai di segmen entry level hingga premium, mulai dari kendaraan roda dua hingga kendaraan komersial sekalipun,” tutur Andrew.

Saat ini, Indomobil Group sudah melakukan kolaborasi dengan Audi, Citroën, FOTON, GAC Aion, Harley Davidson, Greatwall, Hino, Jaguar, KIA, Land Rover, Maxus, Mercedes Benz/Smart, Nissan, dan Volkswagen. Seluruh lini tersebut memiliki jajaran model mobil listrik.

 

