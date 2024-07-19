Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sehari Diluncurkan, Mitsubishi Fuso Serahkan Truk Listrik eCanter Pertama kepada PT Yusen Logistic

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |16:54 WIB
Sehari Diluncurkan, Mitsubishi Fuso Serahkan Truk Listrik eCanter Pertama kepada PT Yusen Logistic
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) menyerahkan truk listrik eCanter kepada pembeli pertamanya, PT Yusen Logistic Indonesia pada Kamis (18/7/2024).. (Foto: iNews Media Group/Rizqa Leony Putri)
JAKARTA - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia, menyerahkan truk listrik eCanter kepada pembeli pertamanya, PT Yusen Logistic Indonesia pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

Presiden Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Daisuke Okamoto mengatakan, penyerahan truk listrik eCanter merupakan bagian dari upaya Mitsubishi Fuso dalam mendukung kebijakan pemerintah menuju Net Zero Emission pada 2060.  PT Yusen Logistic disebut akan menjadi pionir penggunaan truk listrik.

"Mitsubishi Fuso adalah pionir truk Listrik di Indonesia dan hari ini, PT Yusen Logistic Indonesia akan menjadi pionir pengguna eCanter pertama di Indonesia," tuturnya.

Kemitraan KTB dengan PT Yusen Logistic Indonesia telah terjalin lama, yaitu sejak 2011. Unit Canter dan Fighter X telah banyak dioperasikan untuk kegiatan logistik dalam bisnis PT Yusen hingga saat ini. 

“Kami merasa tersanjung telah dipercaya dan kami akan terus mendukung perkembangan bisnis Yusen Logistic di masa mendatang. Tentunya juga layanan purnajual yang siap sedia melakukan perawatan setiap unit kendaraan,” ucapnya.

fuso ecanter

Interior truk listrik Mitsubishi Fuso eCanter yang baru diluncurkan pada gelaran GIIAS 2024, Rabu (17/7/2024). (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

Daisuke meyakini, eCanter mampu memenuhi kebutuhan operasional PT Yusen Logistic Indonesia berkat spesifikasi unggulnya. eCanter dibekali baterai berukuran M berkapasitas 83kWh, sehingga mampu menempuh perjalanan sejauh 140 km dengan GVW sebesar 6 ton.

