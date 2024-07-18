Ducati Luncurkan Panigale V2 Superquadro Final Edition, Eksklusif 555 Unit di Dunia

BOLOGNA – Pabrikan motor asal Italia Ducati merilis Panigal V2 Superquadro Final Edition. Motor ini diluncurkan edisi terbatas khusus para kolektor sebagai tanda terima kasih dan tanda cinta untuk Superquadro.

Pihak Ducati mengklaim, motor mesin dua silinder paling canggih yang pernah diproduksi setelah serangkaian panjang yang dimulai lebih dari tiga puluh tahun lalu. Mengusung mesin V2 90° dan distribusi empat katup per silinder desmodromik.

Panigale seri kolektor ini, diproduksi dalam edisi terbatas sebanyak 555 unit dengan nomor seri, adalah sebuah penghormatan untuk mesin Superquadro, yang asal mula ceritanya ketika Nicolò Bulega berhasil menaklukan gelar dunia Supersport pertama.

Mesin Superquadro pertama diciptakan pada tahun 2011 untuk Panigale 1199. Nama ini berasal dari rasio yang tinggi antara diameter x langkah, yang pada kapasitas 1285 cc mampu menghasilkan nilai daya maksimum sehingga menjadi acuan mutlak untuk mesin dua silinder.

Evolusi bertahun-tahun, mesin ini juga melahirkan versi dengan kapasitas lebih kecil, pertama 898 dan kemudian 955, dimana yang terakhir mampu memenangkan gelar dunia Supersport pertama untuk Ducati pada tahun 2023 bersama Nicolo Bulega, serta memenangkan gelar MotoAmerica Supersport pada tahun 2022 dan 2023.