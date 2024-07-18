Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sehari Diluncurkan, Truk Listrik Fuso eCanter Langsung Terjual

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:11 WIB
Sehari Diluncurkan, Truk Listrik Fuso eCanter Langsung Terjual
PT. Yusen Logistics Indonesia akan menjadi pioneer pengguna eCanter pertama di Indonesia. (Foto: Okezone/Fadli Ramadhan)
A
A
A

TANGERANG - PT Yusen Logistic menjadi pembeli pertama Truk listrik Mitsubisho Fuso eCanter. Peresmian transaksi itu dilakukan hanya sehari setelah Fuo eCanter resmi diluncurkan di  Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (17/8/2024). 

Presiden Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Daisuke Okamoto menyebut, pihaknya memberi atensi penuh kepada Yusen Logistic. KTB akan memberikan pelatihan khusus kepada sopir yang akan bertugas demi kelancaran usahanya. 

Truk Fuso eCanter resmi dilepas ke pembeli. (Foto: Fadli Ramadhan)

"PT. Yusen Logistics Indonesia akan menjadi pioneer pengguna eCanter pertama di Indonesia. Semoga, penyerahan unit ini membawa bisnis Yusen semakin berkembang di masa depan," kata Daisuke di sela serah terima Fuso eCanter di GIIAS 2024, Kamis (18/7/2024).

Rencananya, truk tersebut akan digunakan untuk angkutan kargo dari Cengkareng (kawasan Bandara Soekarno Hatta) menuju Karawang. Untuk kendaraan niaga, spesifikasi Mitsubishi eCanter dirasa sudah cukup memenuhi ekspektasi pengusaha.

 

