Hari Pertama Dibuka, GIIAS 2024 Dipadati Pengunjung

TANGERANG - Pamerna Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, resmi dibuka hari ini, Kamis (18/7/2024). GIIAS 2024 dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dalam kesempatan itu, Wapres didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan jajaran penyelenggara Gaikindo yang dipimpin oleh Ketua Gaikindo, Yohannes Nangoi.

Dari pantauan Okezone, acara ini dibuka pukul 12.00 WIB dan langsung diserbu pengunjung. Banyak dari mereka yang tampak antusias melihat pameran mobil.

Salah satunya adalah pengunjung bernama Roy yang hampir setiap tahun datang ke GIIAS. Pengunjung asal Jakarta ini mengatakan sengaja datang ke GIIAS karena berencana mengganti mobil baru.

“Khusus datang ke sini untuk cari mobil elektrik,” ujar Roy kepada Okezone.

Bahkan Roy sudah punya merek spesifik dari kendaraan listrik yang akan dia beli.

“Hyundai,” katanya.