GIIAS 2024, Honda Pamerkan Mobil Listrik e:N1

TANGERANG - PT Honda Prospect Motor (HPM) meramaikan pameran mobil terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang digelar di ICE BSD, pada 18-28 Juli 2024.

Di acara pameran ini, brand tersebut memperkenalkan mobil listrik Honda e:N1. Seri Honda e:N1 mengedepankan mesin listrik yang bertenaga sekaligus ramah lingkungan. Honda e:N1 juga mengusung berbagai teknologi terdepan seperti Honda Sensing dan Honda Connect.

Rencananya mobil ini akan diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025.

Selain itu, Honda memperkenalkan STEP WGN e:HEV. STEP WGN e:HEV merupakan mobil Upper MPV Honda yang menggunakan teknologi hybrid terbaru yang efisien, bertenaga, sekaligus ramah lingkungan.

Kendaraan ini merupakan pengembangan dari model legendaris STEP WGN yang sudah dipasarkan di Jepang sejak 1996. Tampilnya Honda STEP WGN e:HEV merupakan inisiatif Honda untuk terus mempelajari kebutuhan konsumen di berbagai segmen di Indonesia.

Tak hanya itu, Honda juga menghadirkan dua model konsep yaitu SUSTAINA-C Concept dan Honda Pocket Concept yang untuk pertama kalinya di kawasan Asia Tenggara. Kedua produk konsep ini merupakan produk mobilitas berupa mobil listrik dan motor listrik berukuran kecil, yang dirancang untuk memungkinkan penggunanya bepergian ke mana saja dengan mudah, bersih, sekaligus memberikan performa dan tampilan yang menyenangkan.

Tidak hanya bebas emisi karbon, model konsep ini juga dibuat menggunakan bahan daur ulang resin akrilik yang ramah lingkungan.

President Director PT Honda Prospect Motor, Shugo Watanabe selama 75 tahun pihaknya mengembangkan berbagai teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dunia yang sangat beragam, termasuk di Indonesia.