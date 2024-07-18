Siap-Siap, Mobil Listrik Konsep Suzuki eVX Diproduksi pada 2025

TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan mobil listrik konsep eVX pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Kehadiran eVX merupakan jawaban Suzuki atas tren elektrifikasi yang tengah berkembang di Indonesia. Mobil listrik ini berbeda dengan lainnya, karena mengusung High-tech x Adventure, yaitu perpaduan antara teknologi tinggi dengan siluet SUV yang kuat.

Pengembangan yang dilakukan pada mobil listrik tersebut untuk membuatnya bukan hanya bisa diandalkan di jalan perkotaan, tapi juga untuk melibas jalur dengan medan yang cukup berat.

Deputy Managing Director 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Dony Ismi Himawan Saputra mengatakan mobil listrik ini akan diproduksi massal pada 2025. Namun, belum ada informasi detail mengenai spesifikasi mobil listrik teraebut.

"Kalau kita bicara eVX, ini adalah penggabungan BEV dan SUV. Jadi kalau menurut kami ini adalah BEV SUV, jadi itu adalah segmennya," kata Donny dalam konferensi pers di GIIAS 2024, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Sebagai informasi, mobil listrik konsep Suzuki eVX di GIIAS 2024 menjadi kali pertama dipamerkan di kawasan Asia Tenggara. Tapi soal peluncuran mobil listrik tersebut, Donny belum bisa mengungkapkan kapan kendaraan ramah lingkungan itu bakal mengaspal.