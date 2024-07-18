Tumbuhkan Industri Otomotif, Pemerintah Gencar Berikan Insentif

TANGERANG - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah memberikan insentif guna menumbuhkan industri otomotif di dalam negeri.

"Pemerintah terus melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif demi menumbuhkan industri otomotif dalam negeri," kata Wapres saat membuka pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

Wapres mengungkapkan, industri alat angkutan telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan tingkat pertumbuhan mencapai lebih dari 7% dan kinerja ekspor tumbuh hampir 6% pada 2023.

"Hal ini tentunya menjadi potensi yang harus dimanfaatkan untuk memacu Indonesia masuk ke jajaran sepuluh besar produsen kendaraan bermotor di dunia," ujarnya.

Wapres mengatakan pemerintah terus berkomitmen mewujudkan industri otomotif nasional yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

Selain itu, Wapres menyebutkan, Indonesia juga telah memantapkan diri menjadi ekspor hub atau pusat produksi untuk ekspor mobil kendaraan bermotor baik kendaraan berbahan bakar minyak maupun kendaraan listrik pada 2030.

Tak hanya itu, Wapres memastikan pemerintah akan mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik.