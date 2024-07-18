Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2024, Mercedes-Benz Pamerkan 4 Mobil Mewah Sekaligus

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |15:06 WIB
GIIAS 2024, Mercedes-Benz Pamerkan 4 Mobil Mewah Sekaligus
Mercy pamerkan 4 mobil mewah pada GIIAS 2024
A
A
A

TANGERANG  - Mercedes-Benz Indonesia meluncurkan 4 model sekaligus pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024). Keempat model tersebut adalah The All-New E-Class W214 E 200 dan E 300, Mercedes-AMG C 63 S E Performance, serta Mercedes-AMG GLC 43 Coupé.

"Komitmen kami tidak berhenti sekedar memasarkan kendaraan yang luar biasa, namun juga dedikasi yang berkelanjutan untuk menghadirkan pengalaman terbaik yang berfokus kepada pelanggan dan memberikan dampak positif bagi industri otomotif Indonesia. Pengalaman inilah yang Mercedes-Benz hadirkan di GIIAS," kata CEO Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, Roelof Lamberts.

The All-New E-Class W214 E 200 dan E 300 merupakan sedan mewah ini dengan perpaduan desain elegan, teknologi kendaraan pintar yang inovatif, dan kenyamanan superior. Ini membuat The All-New E-Class sebagai pilihan ideal para pebisnis.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance menawarkan performa tinggi dengan kemewahan, menciptakan pengalaman mengendarai sports car empat pintu. Dengan mesin bertenaga dan desain yang agresif, model ini menjadi bukti Mercedes dalam menciptakan mobil performa tinggi yang eksklusif.

Sementara Mercedes-AMG GLC 43 Coupé memadukan performa dan efisiensi dengan gaya individualis yang mewah. Setiap detailnya, baik itu besar maupun kecil, menonjolkan DNA motorsport dari Mercedes-AMG, yang terlihat jelas dari siluet Coupe SUV-nya.

Selain itu, tujuh model Mercedes-Benz lainnya akan melengkapi jajaran para bintang termasuk C 300, GLC 300, GLE 450, AMG A 35 Sedan, AMG GLA 35 FL, dan dua kendaraan listrik Mercedes-Benz yaitu EQE SUV dan EQS Edition One pada booth Mercedes-Benz di GIIAS 2024. Sebanyak 5 model Mercedes-Benz juga tersedia bagi pelanggan yang ingin menguji kemewahan berkendara khas Mercedes-Benz. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement