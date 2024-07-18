GIIAS 2024, Mercedes-Benz Pamerkan 4 Mobil Mewah Sekaligus

TANGERANG - Mercedes-Benz Indonesia meluncurkan 4 model sekaligus pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024). Keempat model tersebut adalah The All-New E-Class W214 E 200 dan E 300, Mercedes-AMG C 63 S E Performance, serta Mercedes-AMG GLC 43 Coupé.

"Komitmen kami tidak berhenti sekedar memasarkan kendaraan yang luar biasa, namun juga dedikasi yang berkelanjutan untuk menghadirkan pengalaman terbaik yang berfokus kepada pelanggan dan memberikan dampak positif bagi industri otomotif Indonesia. Pengalaman inilah yang Mercedes-Benz hadirkan di GIIAS," kata CEO Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, Roelof Lamberts.

The All-New E-Class W214 E 200 dan E 300 merupakan sedan mewah ini dengan perpaduan desain elegan, teknologi kendaraan pintar yang inovatif, dan kenyamanan superior. Ini membuat The All-New E-Class sebagai pilihan ideal para pebisnis.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance menawarkan performa tinggi dengan kemewahan, menciptakan pengalaman mengendarai sports car empat pintu. Dengan mesin bertenaga dan desain yang agresif, model ini menjadi bukti Mercedes dalam menciptakan mobil performa tinggi yang eksklusif.

Sementara Mercedes-AMG GLC 43 Coupé memadukan performa dan efisiensi dengan gaya individualis yang mewah. Setiap detailnya, baik itu besar maupun kecil, menonjolkan DNA motorsport dari Mercedes-AMG, yang terlihat jelas dari siluet Coupe SUV-nya.

Selain itu, tujuh model Mercedes-Benz lainnya akan melengkapi jajaran para bintang termasuk C 300, GLC 300, GLE 450, AMG A 35 Sedan, AMG GLA 35 FL, dan dua kendaraan listrik Mercedes-Benz yaitu EQE SUV dan EQS Edition One pada booth Mercedes-Benz di GIIAS 2024. Sebanyak 5 model Mercedes-Benz juga tersedia bagi pelanggan yang ingin menguji kemewahan berkendara khas Mercedes-Benz.