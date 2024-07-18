VW Luncurkan MPV Listrik ID Buzz, Harganya Rp1,3 Miliar

TANGERANG - Volkswagen (VW) Indonesia meluncurkan MPV premium The All Electric ID Buzz pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024). The All Electric ID. Buzz dibanderol dengan harga Rp1,3 miliar dengan status on the road Jakarta.

"The All Electric ID Buzz merupakan langkah pertama Volkswagen dalam merespon perkembangan mobil listrik di Indonesia. Dan kami memilih model ini sebagai mobil pertama kami memasuki era elektrifikasi sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk menggarap pasar BEV di tanah air dengan lebih serius,” ujar Head of Sales Volkswagen Indonesia, Badawi Marhasan.

“The All Electric ID. Buzz mengadopsi berbagai teknologi terdepan yang identik dengan Jerman yang sangat dikenal sebagai sebuah negara produsen kendaraan bermotor yang selalu mengedepankan teknologi keamanan dan kenyamanan tingkat tinggi selama lebih dari 100 tahun," ujarnya.

Ia berharap, kehadiran The All Electric ID Buzz akan menjadi bukti komitmen jangka panjang Volkswagen dalam pasar otomotif di Indonesia serta dapat mendukung program pemerintah untuk mencapai mobilitas bebas emisi.

VW ID Buzz dibangun di atas platform MEB khusus untuk mobil listrik. Desainnya terinspirasi dari legendaris Volkswagen Type 2 (T1) Microbus yang memiliki sejarah panjang di dunia otomotif.

Versi konsep ID.Buzz pertama kali diperkenalkan di ajang 2017 North American International Auto Show. Kemudian versi produksinya resmi diungkap pada Maret 2022 sebelum masuk jalur produksi pada Juni tahun yang sama.

Fitur-fitur canggih yang dimiliki ID Buzz ditampilkan dari pintu belakang power-sliding dan power liftgate, dan akses tanpa kunci. Pada varian tertinggi, dilengkapi kursi kapten di baris keduanya dan dilengkapi sistem suara Harman Kardon.

Di dalamnya ada interior berwarna-warni dengan kluster instrumen digital 5,3 inci dan sistem infotainment 12,9 inci, sistem pencahayaan sekitar 30 warna, dan pengisi daya ponsel nirkabel.