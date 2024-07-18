Penjualan Kendaraan Bermotor Tembus 1,43 Juta Unit, Jadi Modal Positif

Penjualan kendaraan bermotor tembus 1,43 juta unit pada 2023, sehingga jadi modal positif untuk inddustri otomotif. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Data Gaikindo mencatat, sebanyak 1,43 juta unit kendaraan bermotor telah terjual di Indonesia sepanjang 2023. Menurut Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi, ini merupakan hal positif. Dalam pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Kamis (18/7/2024), Nangoi mengungkap, angka penjualan tersebut merupakan yang tertinggi di ASEAN.

Ia menilai dengan dimulainya basis produksi di Tanah Air ke depan, akan menjadi potensi, tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik tapi juga mendorong tumbuhnya ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia.

"Ini menjadi potensi positif dengan mulai terbangunnya basis produksi, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik tapi juga mendorong tumbuhan hanya ekspor kendaraan bermotor," katanya.

Nangoi melanjutkan, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) kendaraan yang diproduksi di dalam negeri sendiri terus mencatatkan peningkatan hingga beberapa model TKDN-nya telah lebih dari 80%.

Ia menambahkan, saat ini angka produksi kendaraan bermotor terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Terlebih pada tahun lalu juga tercatat 570 ribu unit kendaraan diekspor dari Indonesia dan telah meliputi lebih dari 90 negara tujuan.

"Dengan arahan dukungan dan kebijakan pemerintah, pasar otomotif Indonesia masih sangat potensial untuk terus berkembang, menjadi inkubator bisnis bagi berbagai merek global kendaraan bermotor untuk berinvestasi, membangun produksi dan infrastruktur di Tanah Air," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)