GWM Haval Jolion Hybrid Rakitan Lokal Meluncur di GIIAS 2024, Segini Harganya

TANGERANG - GWM Indonesia resmi meluncurkan mobil hybrid terbarunya yakni Haval Jolion pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024). Mobil listrik itu dibanderol Rp448,888 juta.

Haval Jolion HEV merupakan mobil hybrid yang telah dirakit secara lokal di pabrik Inchcape di Wanaherang, Jawa Barat. Mobil listrik ini telah diperkenalkan kepada publik beberapa waktu lalu.

General Manager, GWM Indonesia, Constantinus Herlijoso mengatakan, GWM Indonesia sangat antusias memperkenalkan lini terbarunya di GIIAS 2024.

"Ajang GIIAS 2024 merupakan tonggak penting bagi GWM Indonesia. GWM Haval Jolion HEV lebih dari sekedar kendaraan bagi kami, namun sebuah wujud komitmen kami untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia," ucap Herlijoso.

Ia juga menyoroti inisiatif GWM dalam menyediakan lini kendaraan listrik dengan energi terbarukan (NEV) untuk berbagai gaya hidup. Ini menjadikan GWM sebagai merek pilihan bagi mereka yang mempertimbangkan HEV dalam segmen mass-premium.

Sementara itu, Vice President of GWM International, James Yang mengungkapkan, GWM telah bergerak dalam membangun ekosistem energi baru sejak 20 tahun yang lalu, membangun berbagai teknologi seperti kendaraan energi baru, baterai, dan juga teknologi intelligent driving.

"Indonesia merupakan salah satu market strategis yang penting bagi GWM dan kami berkomitmen untuk memperkenalkan semakin banyak produk ke depannya," ujarnya.

Di sisi lain, President Director, PT Inchcape Automotive Indonesia, Khoo Shao Tze menyebutkan, ambisi besar GWM untuk memberikan produk hybrid bagi pasar otomotif Indonesia.

“Kolaborasi strategis antara Inchcape dan GWM menunjukkan ambisi kuat kami untuk memimpin era baru mobilitas di Indonesia dengan menghadirkan jajaran NEV yang inovatif dan berkelanjutan," ujarnya.