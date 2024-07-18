Chery Tiggo 8 Resmi Meluncur di GIIAS 2024, Harga Rp400 Juta

TANGERANG - PT Chery Sales Indonesia (CSI) memperkenalkan Tiggo 8 dengan 2 varian, yaitu Comfort dan Premium pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024). Konsumen dapat memilih di antara kedua tipe ini dengan harga lock price Rp400 juta. Tanda pemesanan cukup dengan memenuhi uang muka sebesar Rp10 juta (non-refundable).

"Kami memperkenalkan anggota keluarga terbaru dari Tiggo 8 Series, yakni Tiggo 8. Tiggo 8 merupakan bukti komitmen Chery untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Kami yakin Tiggo 8 akan menjadi pilihan yang tepat bagi keluarga modern yang menginginkan kendaraan 7 seaters yang nyaman, aman, dan stylish," ujar Head of Marketing PT Chery Sales Indonesia, Muhammad Ilham Pratama.

Momentum pre-booking Tiggo 8 ini juga dimanfaatkan Chery untuk memberikan pengalaman pembelian dengan manfaat yang besar. Konsumen yang memesan Tiggo 8 bisa mendapatkan 70% buyback guarantee untuk 1.000 konsumen pertama, asuransi gratis selama satu tahun, dan pengiriman unit prioritas maksimal pada bulan September 2024.

Chery mendorong konsumen agar bisa mendapatkan manfaat yang terbatas ini dengan sesegera mungkin mengunjungi booth Chery untuk mendapatkan penawaran terbaik.

Bagi konsumen yang tertarik Tiggo 8 dan memesan di luar periode GIIAS 2024, maka akan mendapatkan harga estimasi sebesar Rp400-500 juta, dengan delivery unit pada Oktober 2024.