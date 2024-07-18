Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Citroen EC3 Resmi Diproduksi di Pabrik Purwakarta

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |18:16 WIB
Mobil Listrik Citroen EC3 Resmi Diproduksi di Pabrik Purwakarta
Citroen EC3 resmi dirakit di Purwakarta.
A
A
A

TANGERANG - Pabrikan otomotif asal Prancis, Citroen, memulai produksi mobil listrik Citroen EC3 All Electric di pabrik Purwakarta, Jawa Barat. Kabar tersebut diumumkan pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor selaku Agen Pemegang Merk (APM) Citroën di Indonesia, Tan Kim Piauw menyebut, langkah besar ini merupakan kolaborasi antara PT Indomobil National Distributor, Stellantis dan PT Nasional Assemblers.

Peresmian produksi dalam negeri ini ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memproduksi model Citroën Ë-C3 All Electric secara lokal yang akan dimulai pada Agustus 2024.

“Pada kesempatan hari ini, kami telah mewujudkan salah satu langkah strategis Citroën untuk memulai produksi dalam negeri untuk model Citroën Ë-C3 All Electric, sebagai langkah awal dalam menggarap pasar kendaraan listrik di Indonesia dan menciptakan mobilitas bebas emisi," kata Tan.

Dengan total investasi sebesar Rp 381 milliar, Citroën berharap dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja untuk menunjang proses produksi. Selain itu, Citroën turut mendukung industri otomotif dalam negeri dengan melakukan lokalisasi Citroën E-C3 All Electric, guna mencapai persyaratan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar minimal 40%.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/15/3180724//ilustrasi-MNsD_large.jpg
Gara-Gara EV, Permintaan BBM China Malah Turun Selama Liburan Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180465//hyundai_eo-Bjmc_large.jpg
Hyundai Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp200 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180457//mobil_listrik-jo96_large.jpg
Studi Ungkap Baterai Mobil Listrik Bekas Ternyata Awet, Kondisi Kesehatannya 90 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180365//phev-mWlk_large.jpg
Studi Ungkap Mobil PHEV Tak Sepenuhnya Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180322//geely_starray_em_i-PM1F_large.jpg
Geely Starray EM-i Dibanderol Rp499 Juta, Intip Spesifikasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3179982//volkswagen_id_buzz_world_tour-fycI_large.jpg
Mobil Listrik VW ID Buzz Diuji Tempuh Jarak 80 Ribu Km Lintasi 75 Negara
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement