Mobil Listrik Citroen EC3 Resmi Diproduksi di Pabrik Purwakarta

TANGERANG - Pabrikan otomotif asal Prancis, Citroen, memulai produksi mobil listrik Citroen EC3 All Electric di pabrik Purwakarta, Jawa Barat. Kabar tersebut diumumkan pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor selaku Agen Pemegang Merk (APM) Citroën di Indonesia, Tan Kim Piauw menyebut, langkah besar ini merupakan kolaborasi antara PT Indomobil National Distributor, Stellantis dan PT Nasional Assemblers.

Peresmian produksi dalam negeri ini ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memproduksi model Citroën Ë-C3 All Electric secara lokal yang akan dimulai pada Agustus 2024.

“Pada kesempatan hari ini, kami telah mewujudkan salah satu langkah strategis Citroën untuk memulai produksi dalam negeri untuk model Citroën Ë-C3 All Electric, sebagai langkah awal dalam menggarap pasar kendaraan listrik di Indonesia dan menciptakan mobilitas bebas emisi," kata Tan.

Dengan total investasi sebesar Rp 381 milliar, Citroën berharap dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja untuk menunjang proses produksi. Selain itu, Citroën turut mendukung industri otomotif dalam negeri dengan melakukan lokalisasi Citroën E-C3 All Electric, guna mencapai persyaratan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar minimal 40%.