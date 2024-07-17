Apa Tanda-Tanda WA Kita Dibajak? Ini Dia 7 Listnya

JAKARTA- Apa tanda-tanda WA (Whatsapp) kita dibajak? ini dia 7 listnya yang jarang orang ketahui. Terlebih, kemajuan teknologi menyimpan bahaya jika disalahgunakan.

Salah satu penyadapan Whatsapp. Pelaku, biasanya akan masuk ke Whatsapp target secara paksa dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mengamati aktivitas hingga mengambil data-data penting yang ada di dalamnya.

Lantas apa tanda-tanda WA kita dibajak? ini dia 7 listnya:

1. Memberikan kode rahasia

Hati-hati jika Whatsapp mengirimkan kode verifikasi yang tidak terduga. Padahal, Anda tidak memintanya. Ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang mencoba mengambil alih akun Anda.

Sebab, dia memerlukan kode jenis ini jika seseorang mencoba mendaftarkan akun WhatsApp menggunakan nomor telepon Anda. Namun, tanpa kode enam digit ini, tidak seorang pun kecuali Anda yang dapat menyelesaikan proses verifikasi. Oleh karena itu, jangan pernah menanggapi pemberitahuan tersebut dan jangan pernah membagikan kode ini.

2. Sering dapat gambar berbentuk gif

Jika peretas mengirim GIF berbahaya ke pengguna, mereka dapat membahayakan seluruh riwayat obrolan pengguna. Peretas akan dapat melihat siapa yang dikirimi pesan oleh pengguna dan apa yang mereka katakan. Mereka juga dapat melihat file, foto, dan video pengguna yang dikirim melalui WhatsApp.

3.Whatsapp error

Tanda pertama WA kita dibajak adalah aplikasi Whatsapp menjadi lag dan sering error. Hal ini bisa terjadi karena aplikasi yang disadap memakan penggunaan RAM yang terlalu berlebihan.