Telkomsel Luncurkan MyTelkomsel Super App, Aplikasi Serba Bisa untuk Gaya Hidup Hingga Bayar Tagihan

JAKARTA – Telkomsel pada meluncurkan layanan aplikasi MyTelkomsel Super App, pada Rabu, (17/7/2024), bertepatan dengan digelarnya Telkomsel Award 2024 di Indonesia Arena, Jakarta. Aplikasi ini memperluas layanan MyTelkomsel dengan menghadirkan berbagai fitur unggulan seperti layanan digital lifestyle, yang mencakup health, entertainment, payment, dan commerce.

Kini pelanggan Telkomsel dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mencatat performa olahraga, lari, memesan tiket pesawat, membayar tagihan, hingga membayar tarif gerbang tol secara otomatis dengan satu aplikasi, MyTelkomsel super app. Tidak hanya itu, super app ini juga dapat digunakan untuk menonton video, mendengarkan musik, hingga bermain game.

“MyTelkomsel super app, menawarkan fitur lengkap guna memenuhi kebutuhan gaya hidup digital pelanggan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan komitmen Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan layanan digital mulai dari produk telekomunikasi hingga berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Direktur Utama Telkomsel Nugroho terkait peluncuran aplikasi super Telkomsel ini, Rabu.

Kehadiran MyTelkomsel super app ini diharapkan dapat menyediakan akses yang mudah dan cepat ke berbagai produk dan layanan Telkomsel. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memberikan pengalaman gaya hidup yang lebih terintegrasi bagi seluruh pelanggan Telkomsel.

Tampilan MyTelkomsel super app kini tampak lebih segar dengan antarmuka yang modern dan intuitif, memungkinkan pengguna merasakan pengalaman yang seamless dan nyaman saat mengakses aplikasi. Desain baru ini, yang lebih bersih dan minimalis membuat navigasi dalam aplikasi menjadi lebih mudah dan efisien bagi pengguna.

Selain perubahan signifikan pada tampilan, MyTelkomsel super app juga memperluas fungsinya, sehingga kini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola layanan telekomunikasi, tetapi juga sebagai platform serba guna yang mencakup berbagai aspek gaya hidup digital.

Berbagai fitur unggulan disematkan dalam aplikasi ini, memungkinkan pelanggan untuk menikmati pengalaman yang lebih kaya dan beragam.