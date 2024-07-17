UD Trucks Quester Escot Parkir di GIIAS 2024, Intip Spesifikasinya

TANGERANG - UD Trucks meluncurkan Quester baru dengan transmisi otomatis yang disebut Escot. Tampilan gagah Quester menghiasi ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Pengenalan Quester dengan ESCOT (Easy and Safe Controlled Transmission) bertujuan untuk merevolusi industri angkutan truk di Indonesia. Teknologi canggihnya tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional namun juga menurunkan konsumsi bahan bakar dan emisi secara signifikan.

Wakil Presiden International Sales UD Trucks Corporation, Johan Kleinsteuber mengatakan, pihaknya melihat permintaan yang lebih tinggi terhadap keselamatan, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, waktu operasional yang maksimal, dan kepedulian terhadap lingkungan.

"Bersama dengan mitra terpercaya kami, Astra Grup, kami berkomitmen untuk terus memberikan Kehidupan yang Lebih Baik kepada pelanggan kami dengan truk global yang inovatif serta layanan yang dibutuhkan dunia saat ini. Keberhasilan pelanggan sangat penting, kami di UD Trucks berkomitmen untuk terus Melangkah Lebih Jauh untuk mendukung bisnis mereka," ujarnya.

Untuk spesifikasinya, Quester baru dibekali Same Mechanism as Manual Transmission untuk menjaga keandalan dan keakraban transmisi manual.

Selain itu ada pula Electronically Controlled Gear Shift untuk m emastikan pergantian gigi yang presisi dan efisien.