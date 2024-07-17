Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

UD Trucks Quester Escot Parkir di GIIAS 2024, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:24 WIB
UD Trucks Quester Escot Parkir di GIIAS 2024, Intip Spesifikasinya
UD Trucks memamerkan produk terbarunya, Quester Escot di GIIAS 2024/Foto: Erha Aprili Ramadhoni-Okezone
A
A
A

TANGERANG - UD Trucks meluncurkan Quester baru dengan transmisi otomatis yang disebut Escot. Tampilan gagah Quester menghiasi ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Pengenalan Quester dengan ESCOT (Easy and Safe Controlled Transmission) bertujuan untuk merevolusi industri angkutan truk di Indonesia. Teknologi canggihnya tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional namun juga menurunkan konsumsi bahan bakar dan emisi secara signifikan.

Wakil Presiden International Sales UD Trucks Corporation, Johan Kleinsteuber mengatakan, pihaknya melihat permintaan yang lebih tinggi terhadap keselamatan, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, waktu operasional yang maksimal, dan kepedulian terhadap lingkungan. 

"Bersama dengan mitra terpercaya kami, Astra Grup, kami berkomitmen untuk terus memberikan Kehidupan yang Lebih Baik kepada pelanggan kami dengan truk global yang inovatif serta layanan yang dibutuhkan dunia saat ini. Keberhasilan pelanggan sangat penting, kami di UD Trucks berkomitmen untuk terus Melangkah Lebih Jauh untuk mendukung bisnis mereka," ujarnya.

Untuk spesifikasinya, Quester baru dibekali Same Mechanism as Manual Transmission untuk menjaga keandalan dan keakraban transmisi manual.

Selain itu  ada pula Electronically Controlled Gear Shift untuk m emastikan pergantian gigi yang presisi dan efisien.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173929//giias_bandung_2025-tS2g_large.jpg
GIIAS Bandung 2025, Ada Diskon BBnKB 10 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447//mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/15/3172281//baic_bj30_hybrid-AZkf_large.jpg
BAIC BJ30 Hybrid Meluncur di GIIAS Semarang 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169294//giias_2025-1Z4A_large.jpeg
Penjualan Mobil di Indonesia pada Agustus 2025 Naik Tipis Dibantu GIIAS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167187//giias_surabaya-JTLr_large.jpg
Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2025 Turun Dibandingkan Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/52/3166449//nissan_x_trail_e_power-suZn_large.jpg
Nissan X-Trail e-Power Diperkenalkan di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement