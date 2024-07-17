Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Neta X Tawarkan Harga Prebooking Spesial di GIIAS 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:07 WIB
Neta X Tawarkan Harga Prebooking Spesial di GIIAS 2024
Para pengunjung GIIAS 2024 berkesempatan harga prebooking spesial Neta X/Foto: Erha Aprili Ramadhoni-Okezone
TANGERANG - PT Neta Auto Indonesia resmi merilis Neta X pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Pengunjung ditawarkan pre-book Neta X dengan harga spesial yaitu Rp460-490 juta.

“Acara GIIAS 2024 kali ini menjadi momen yang tepat bagi kami NETA Indonesia, untuk memboyong NETA X ke pasar otomotif Indonesia. Dan kali ini, kami menghadirkan Intelligent Electric SUV dengan teknologi pintar nan inovatif yang kami targetkan untuk keluarga muda. Fitur-fitur yang ada pada NETA X tidak hanya memberikan kenyamanan, namun juga keamanan optimal saat berkendara,” ujar Managing Director of NETA Auto Indonesia, Jerry Huang, Rabu (17/7/2024).

Neta X hadir dengan dimensi 4.619 mm x 1.860 mm x 1.628 mm dan memiliki kapasitas 5-seater dengan desain interior yang berkelas. Untuk performanya, Neta X memiliki Power 120 kW dengan torsi 210 Nm. 

Neta X dibekali baterai berkapasitas 63.56 kWh. Sekali isi daya, Neta X mampu menempuh jarak hingga 480 km. 

Mobil listrik SUV medium ini hadir dengan desain yang modern dan futuristik serta empat pilihan warna, yaitu Glacier Blue, Jet Black, Sky Grey, dan Pearl White.

Neta X disematkan fitur smart driving ADAS, NETA X juga dilengkapi dengan DC Charge untuk efisiensi pengisian daya, serta Vehicle to Load (V2L) yang bisa digunakan untuk aktivitas di luar.

“Sebagai langkah awal, para pengunjung dapat melihat, mencoba performa melalui test drive, serta melakukan pre-book NETA X melalui acara GIIAS 2024 ini. Kami berharap, NETA X dapat menjawab kebutuhan akan mobil listrik yang tidak hanya ramah lingkungan namun juga memudahkan kehidupan dan aktivitas sehari-hari, ” tutur Jerry Huang.

(Fetra Hariandja)

      
