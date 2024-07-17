Mitsubishi All New Triton & New Pajero Sport Mejeng di GIIAS 2024, Intip Spesifikasi dan Harganya

TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan Mitsubishi All New Triton dan Mitsubishi New Pajero Sport pada Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Sebagai model baru, Mitsubishi All New Triton mengusung new design, platform, mesin, performance, dan fitur-fitur pendukung yang mumpuni. Sementata Mitsubishi New Pajero Sport mendapatkan beberapa sentuhan pembaharuan dan penyempurnaan, baik pada sisi eksterior dan interior.

“Kami sangat berkomitmen untuk mendukung berbagai perjalanan pelanggan kami dengan produk, layanan, dan pengalaman kami. Selama 54 tahun terakhir, fondasi kuat kami dalam bisnis kendaraan komersial telah memungkinkan kami memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian Indonesia," tutur Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita.

Ia melanjutkan, saat ini pihaknya terus berinvestasi dalam produksi dan memperkenalkan produk berskala global baru.

"Kami bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pasar utama dan pusat produksi bagi Mitsubishi Motors," ujar Atsushi Kurita.

Mitsubishi All New Triton merupakan produk legendaris yang telah teruji keandalannya dalam mendukung aktivitas bisnis, maupun petualangan pelanggan, yang didukung dengan pengalaman dan kehadirannya selama 45 tahun secara global, dan kehadirannya selama 22 tahun di Indonesia.

Mitsubishi All New Triton mendapat pengembangan pada ladder frame baru dengan luas penampang chassis 65% lebih besar dibandingkan model sebelumnya. Mitsubishi All New Triton telah menerapkan desain baru, yang menyertakan bahasa desain khas Mitsubishi Motors “Dynamic Shield” pada bagian depan, yang tercermin melalui lampu T-shape.