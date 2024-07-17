Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daihatsu Rocky Hybrid Hadir di GIIAS 2024, Seliter Tembus 28 Km

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |17:39 WIB
Daihatsu Rocky Hybrid Hadir di GIIAS 2024, Seliter Tembus 28 Km
Daihatsu Rocky Hubrid yang sudah mengaspal di Jepang, mejeng di ajang GIIAS 2024/Foto: Erha Aprili Ramadhoni-Okezone
A
A
A

TANGERANG - Daihatsu memamerkan Rockh Hybrid pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024). Saat ini, mobil tersebut telah dipasarkan di Jepang.

Daihatsu Rocky Hybrid menerapkan teknologi e-Smart Hybrid. Rocky Hybrid mengadopsi sistem series, yang berarti tenaga mesin digunakan untuk menghasilkan listrik, dan diteruskan menggerakkan motor utama. Daihatsu Rocky Hybrid menyematkan mesin berkapasitas 1.200 cc, 3 cylinder (tipe WA-VEX).

“Melalui momentum GIIAS 2024, kami menghadirkan rangkaian kendaraan rendah emisi, salah satunya melalui Rocky Hybrid yang telah dipasarkan di Jepang hingga saat ini. Rocky Hybrid menggunakan mesin 1.2L dengan sistem Series Hybrid, mampu mencapai efisiensi bahan bakar optimal hingga 28 Kilometer per liter,” ujar Yasushi Kyoda, President Director PT Astra Daihatsu Motor.

Daihatsu Rocky Hybrid memiliki desain mekanisme yang compact. Transaxle (transmisi kendaraan bermesin depan berpenggerak roda depan atau FF) memiliki mekanisme transmisi daya yang terdiri dari motor generator (MG) sebagai daya penggerak, gigi reduksi, dan mekanisme diferensial. 

Bobot kendaraan juga menjadi lebih ringan berkat penggunaan baterai lithium ion yang compact berkapasitas 4,3 Ah dengan kepadatan energi tinggi.

Dalam hal fitur keselamatan dan keamanan, Daihatsu Rocky Hybrid dilengkapi berbagai sistem keamanan aktif Smart Assist. Mulai dari 19 fungsi keselamatan aktif yang berbeda, fungsi peringatan dan pengereman terhadap potensi tabrakan yang mendukung mode malam hari, pendeteksi pejalan kaki, hingga fungsi pendeteksi rambu lalu lintas untuk memberikan peringatan ‘maximum speed’ dan ‘stop’.

 

