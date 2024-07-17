Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda CX-60 Resmi Meluncur, SUV Premium Harga Bersahabat di Bawah Rp1 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |17:13 WIB
Mazda CX-60 Resmi Meluncur, SUV Premium Harga Bersahabat di Bawah Rp1 Miliar
COO PT Eurokars Motor Indonesia, APM Mazda di Indonesia Ricky Thio saat peluncuran. (Foto: Okezone/Erha Ramadhona)
A
A
A

TANGERANG - Mazda CX-60 Pro resmi meluncurkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024). Mobil SUV premium itu dibanderol Rp799 juta on the road (OTR) Jakarta.

"Pada kesempatan ini kami dengan bangga membawa varian terbaru dari SUV andalan kami, CX-60, yang untuk pertama kalinya hadir di Indonesia. Dengan performa dinamis dan tampilan yang sporty," kata Ricky Thio, Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, APM Mazda di Indonesia, saat GIIAS 2024, Rabu (17/7/2024).

Mazda CX-60 Pro menggabungkan filosofi KODO Design, yang berarti keindahan dalam gerak dan elegan, serta filosofi "Ma" yang mengutamakan kesederhanaan. Hal ini membuat Mazda CX-60 tampil tangguh sekaligus anggun dari luar (eksterior), dan mewah namun tidak berlebihan dari dalam (interior).

Fitur keamanan juga menjadi prioritas, dengan monitor 360 derajat untuk pengawasan menyeluruh, serta Blind Spot Monitoring dan Rear Cross Traffic Alert untuk keamanan ekstra. Teknologi Driver Monitor yang canggih memastikan pengemudi selalu dalam kondisi optimal untuk berkendara, menambah lapisan keamanan pada Mazda CX-60 Pro.

Hal ini untuk memastikan setiap pelanggan merasakan kenyamanan dan ketenangan pikiran selama mengendarai Mazda CX-60 Pro. Di sisi lain, Mazda juga memamerkan 11 model pada GIIAS 2024.  Model tersebut diboyong langsung dari Jepang untuk dipamerkan kepada masyarakat Indonesia. 

SUV Premium Mazda CX-60 (Foto: Okezone/Erha Ramadhona)

"Kami juga menghadirkan sejumlah varian dari Jepang yang tidak ada di Indonesia untuk meramaikan GIIAS 2024. Kami memajang 11 mobil dari berbagai segmen, mulai dari SUV, sedan, hatchback, hingga roadster," ujar Ricky Thio.

Spesifikasi Mazda CX-60

Mobil ini didukung Mesin 6-silinder segaris 3.3L dilengkapi dengan Twin Scroll Turbo memberikan tenaga sangat kuat. Teknologi M-Hybrid Boost (48V Mild Hybrid System) meningkatkan efisiensi bahan bakar, terutama saat kecepatan rendah (motor dapat beroperasi mandiri tanpa bantuan mesin).  

 

