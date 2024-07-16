Advertisement
OTOTEKNO

Ternyata Ini Penyebab Setir Mobil Bekas Avanza Berat dan Solusinya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |10:54 WIB
Ternyata Ini Penyebab Setir Mobil Bekas Avanza Berat dan Solusinya
Ilustrasi: Ternyata ini pentebab setir mobil terasa berat (Foto: Freepik)
JAKARTA - Ternyata ini penyebab setir mobil bekas Avanza berat dan solusinya. Adapun, setir atau lingkar kemudi merupakan komponen utama kendali mobil.

Meski letaknya di kabin yang jauh dari sentuhan benda luar, namun setir juga bisa berat bahkan berat. Tentunya ini bisa membahayakan pemilik kendaraan.

Ternyata ini penyebab penyebab setir mobil bekas Avanza berat dan solusinya perlu diperhatikan bagi pemilik kendaraan. Berikut faktor setir menjadi berat:

1. Ban mobil kempes

Kondisi ban bisa mempengaruhi setir. Salah satunya jika ban kempes maka sistem kemudi mobil akan terasa berat.'

2. Sistem Power Steering Bermasalah

Sistem power steering adalah komponen yang membantu pengemudi menggerakkan roda kemudi dengan mudah. Jika ada masalah pada sistem power steering, misalnya kebocoran cairan atau kerusakan pada pompa power steering, stir mobil bisa terasa berat.

3. Komponen Suspensi Rusak

Komponen suspensi yang aus atau rusak, seperti tie rod end, ball joint, atau bushing, dapat mempengaruhi kinerja sistem kemudi dan membuat setir mobil terasa berat.

4. Sistem Rem Bermasalah

Jika sistem rem tidak berfungsi dengan baik atau ada masalah pada cakram atau kampas rem, hal ini bisa mempengaruhi gaya gerak kendaraan dan menyebabkan setir terasa berat.

5. Ban Terperangkap atau Terkunci

Terkadang, ban bisa terperangkap di bawah kendaraan atau terkunci pada permukaan yang kasar, sehingga menghalangi pergerakan mobil dan membuat setir terasa berat.

 

