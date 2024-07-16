Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Rilis Galaxy Z Flip6 Edisi Khusus Doraemon, Hanya Tersedia 800 Set

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:38 WIB
Samsung Rilis Galaxy Z Flip6 Edisi Khusus Doraemon, Hanya Tersedia 800 Set
Samsung Galaxy Z Flip6 Edisi Khusus Doraemon.
A
A
A

HONG KONG - Beberapa pekan setelah meluncurkan perangkat Galaxy Z6 Series terbarunya, Samsung merilis Galaxy Z Flip6 edisi terbatas Doraemon. Ponsel yang dirilis untuk merayakan Pameran “100% DORAEMON & FRIENDS” di Hong Kong ini hanya tersedia 800 set, menjadikannya barang koleksi bagi para penggemar serial anime populer tersebut.

Dilansir Gizmochina, ponsel ini sendiri menampilkan warna biru muda yang mengingatkan kita pada Doraemon dan dilengkapi dengan tema Doraemon khusus. Tema ini mencakup animasi boot unik, layar kunci, layar beranda, dan bahkan ikon aplikasi yang disesuaikan.

Tidak hanya itu, bundle tersebut juga mencakup dudukan telepon bertema Doraemon yang menampilkan desain magnetis untuk memegang telepon dengan aman. Untuk melengkapi paketnya, casing flipsuit bertema Doraemon melindungi ponsel dengan penuh gaya.

Samsung Galaxy Z Flip6 Edisi Khusus Doraemon.

Dari segi spesifikasi, perangkat ini akan sama dengan Galaxy Z Flip 6 biasa, menampilkan layar utama FHD+ Dynamic AMOLED 6,7 inci dengan kecepatan refresh 120Hz, dan layar AMOLED penutup luar 3,4 inci dengan resolusi 720 x 748 dan Kecepatan refresh 60Hz.

Ponsel ini memiliki pemindai sidik jari yang dipasang di samping, engsel rel ganda, Armor Aluminium, Gorilla Glass Victus 2, dan tahan debu dan air IP48. Perangkat ini memiliki kamera sensor utama 50MP (f/1.8, OIS) dan lensa sudut ultra lebar 12MP, sedangkan kamera selfie 10MP tetap tidak berubah.

 

