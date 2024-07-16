Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Temukan Gua di Bulan, Bisa DIjadikan Pangkalan dan Tempat Tinggal Manusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |11:58 WIB
Ilmuwan Temukan Gua di Bulan, Bisa DIjadikan Pangkalan dan Tempat Tinggal Manusia
Penemuan ini mengonfirmasi dugaan peneliti bahwa lubang-lubang di permukaan Bulan merupakan pintu masuk. (Foto: NASA)
PARA ilmuwan untuk pertama kalinya menemukan sebuah gua di Bulan, yang kemungkinan dapat menjadi tempat tinggal yang ideal bagi manusia.

Gua dengan kedalaman 100 meter itu diyakini hanyalah satu dari ratusan gua yang tersembunyi di “dunia bawah tanah yang belum ditemukan”, menurut para peneliti.

Negara-negara berlomba-lomba untuk menciptakan kehadiran manusia permanen di Bulan, namun mereka perlu melindungi astronot dari radiasi, suhu ekstrem, dan cuaca luar angkasa. Gua yang baru ditemukan itu tampaknya bisa menjadi tempat yang bagus untuk dijadikan pangkalan di Bulan dan berpotensi dapat ditinggali manusia.

Lorenzo Bruzzone dan Leonardo Carrer dari Universitas Trento di Italia menemukan gua tersebut dengan menggunakan radar untuk menembus lubang di dataran berbatu yang disebut Mare Tranquillitatis.

Lokasi ini terlihat dengan mata telanjang dari Bumi, dan juga merupakan tempat pendaratan Apollo 11 pada 1969.

Dilansir BBC, gua ini memiliki jendela atap di permukaan Bulan, yang mengarah ke dinding vertikal dan menjorok, serta lantai miring yang mungkin memanjang lebih jauh ke bawah tanah. Gua itu terbentuk jutaan atau miliaran tahun yang lalu ketika lava mengalir di Bulan, menciptakan terowongan melalui batu.

Prof Carrer menjelaskan bahwa gua di Bumi yang paling mendekati karakteristik gua tersebut adalah gua vulkanik di Lanzarote, Spanyol. Ia menambahkan bahwa para peneliti mengunjungi gua-gua tersebut sebagai bagian dari pekerjaan mereka.

“Ini sangat menarik. Ketika Anda membuat penemuan ini dan melihat gambar-gambar ini, Anda menyadari bahwa Anda adalah orang pertama dalam sejarah umat manusia yang melihatnya,” kata Prof Carrer.

Setelah Prof Bruzzone dan Prof Carrer memahami seberapa besar gua itu, mereka menyadari bahwa itu bisa menjadi tempat yang bagus untuk pangkalan di Bulan.

 

